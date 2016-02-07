اهداف حکومت اسلامی در قاب یک کتاب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نشر معارف کتاب «اهداف حکومت اسلامی» نوشته مسعود کریمی بیرانوند را که برگرفته از یک پژوهش دانشگاهی در این زمینه است منتشر کرد.
این کتاب در بخش نخست به بررسی و تشخیص اهداف شکلگیری حکومت اسلامی در قالب رویکردهای تحلیل عقلی و رویکردهای تحلیل شرعی میپردازد و در ادامه در موضوع تنطیم اهداف حکومت اسلامی وارد و ویژگیهای اهداف حکومت اسلامی را با تفکیک موضوعی عدالت و امنیت، عدالت و آزادی، عدالت و رفاه و عدالت و تربیت مورد بررسی قرار میدهد.
این کتاب همچنین در تشریح اهداف حکومت اسلامی به مساله آزادی و کرامت انسانی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی رفتار، آزادی سیاسی، نظم و امنیت، قانونگذاری، قضاوت، استقلال سیاسی، آمادگی دفاعی و جهاد، مالکیت، مبادله، تولید و توزیع و مصرف، تعدیل ثروت، عدالت اجتماعی، تربیت معنوی، ارتباط با خدا، ارتباط اجتماعی و... توجه نشان داده است.
نویسنده در بخشی از مقدمه خود بر این اثر مینویسد: در مقابل جریان افراط و تفریطگر، امام خمینی(ره) و پیروان مکتب فکری ایشان، علاوه بر قائل شدن به یکسری اهداف خاص برای حکومت اسلامی، سایر اهداف حکومتی را با رویکردی متفاوت و متاثر از اهداف خاص تفسیر کرده که این به نوبه خود در وضع و اجرای قوانین و سیاستهای حکومت موثر بوده است.
دفتر نشر معارف این کتاب را با قیمت ۹ هزار تومان منتشر کرده است.
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