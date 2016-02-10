خبرگزاری مهر - گروه هنر: شیرین یزدانبخش که همه او را پیش از این به عنوان خاله تئاتری‌ها می‌شناختند، طی چند سال اخیر نام شناخته شده‌ای در سینمای ایران محسوب می‌شود. او با اولین حضور خود در مقام بازیگر در فیلم سینمایی «لطفا مزاحم نشوید» سیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن را دریافت کرد و پس از این بابت ایفای نقش در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» از جشنواره فیلم فجر جایزه گرفت. البته بازی در فیلم «جدایی» اصغر فرهادی هم به شهرت وی افزود.



این روزها شیرین یزدانبخش به خاطر ایفای نقش در فیلم «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی باز هم توانسته نام خود را در بین کاندیداهای دریافت سیمرغ بلورین جشنواره تئاتر فجر قرار دهد. به این بهانه خبرنگار مهر گفتگویی را با خاله تئاتری‌ها انجام داد که در ذیل آمده است:



* شما پیش از این نیز در نقش مادر در فیلم‌هایی چون «بوسیدن روی ماه»، «جدایی نادر از سیمین» و «آشغال‌های دوست داشتنی» بازی کرده‌اید ولی نقش مادر فیلم «ابد و یک روز» کاملا متفاوت با نقش‌های قبلی شماست. با این نقش متفاوت چگونه مواجه شدید؟



- اولین بار که بازی در این نقش به من پیشنهاد شد از آنجا که مشغول بازی در فیلم «آبجی» بودم، عذرخواهی کردم و به علی نسایی گفتم که نمی‌توانم همزمان در ۲ فیلم بازی کنم. علی نسایی به من گفت که قول می‌دهم تداخلی ایجاد نشود و با دستیار فیلم «آبجی» هماهنگی‌های لازم را انجام داد. من فکر نمی‌کردم بازی و نقش‌ام باید به این شکل باشد و در محیط و خانه‌ای کثیف و با پنجره‌های شکسته بازی کنم.



* در خانواده‌ای که از هم متلاشی شده است...



- بله. شاید برای خیلی‌ها پیش‌پا افتاده باشد ولی در این خانه حتی یک صندلی هم نبود و این در حالی است که من زانوهایم ناراحت است و روی زمین به راحتی نمی‌توانم بنشینم. اگر دقت کرده باشید در اکثر صحنه‌هایی که روی زمین نشسته بودم، پاهایم را دراز کرده بودم. بچه‌ها لطف کردند و گفتند که با من همراهی می‌کنند و واقعا محبت بچه‌ها و کمک‌های سعید روستایی خیلی خوب به من کمک کرد. من نمی‌دانستم که باید این نقش را به این شکل بازی کنم و آن‌ها به من می‌گفتند که باید این شخصیت را به این شکل ایفا کنم، اینکه این مادر مهربان است و به بچه‌هایش محبت می‌کند ولی این محبت از روی ندانم کاری است.

من هم خودم را با محیط وفق دادم. من هیچوقت پیمان معادی و نوید محمدزاده را در این گونه نقش‌ها ندیده بودم و وقتی در محیط قرار گرفتم و اطرافیان را دیدم، تحت تأثیر قرار گرفتم.



* شکلی که به نقش نزدیک می‌شوید جالب است.



- من هر کاری را که می‌گویند انجام می‌دهم. من از خودم نمی‌توانم هیچ خلاقیتی نشان دهم و نمی‌توانم به دروغ بگویم که فلان ایده را من داده‌ام. به من می‌گویند به شکلی حرف بزنم و راه برم و رفتارم باید چگونه باشد.



* اینکه بتوانید به بهترین شکل ممکن این گفته‌ها را اجرا کنید، خود خلاقیت است.



- تا چند ماه مهره‌های کمرم درد می‌کرد زیرا تا به حال با واکر راه نرفته بودم ولی در فیلم «ابد و یک روز» این کار را انجام دادم. اگر بازیگران جوان این خلاقیت‌ها را نشان دهند هنر نکرده‌اند. اولا همه سینمایی و تئاتری هستند و حرفه‌شان بازیگری است و باید خوب بازی کنند اما من چون حرفه‌ام بازیگری نیست باید به حرف کارگردان گوش کنم تا از بازی‌ام راضی باشد و در عین حال بتوانم جوابگوی بازیگر مقابلم باشم و کار او را خراب نکنم.



* آیا مشابه نقشی را که در «ابد و یک روز» ایفا کردید در زندگی روزمره و پیرامون خود دیده بودید؟



- متأسفانه آدم در جامعه این شخصیت‌ها و خانواده‌ها را می‌بیند ولی اینکه فردی بخواهد این موقعیت را زندگی کند، موضوع متفاوتی است. ما از دور می‌بینیم و رد می‌شویم ولی وقتی قرار باشد احساس کنیم که مانند آن شخصیت زندگی کنیم، وضعیت متفاوت می‌شود. تمام سعی من این بود که حتی حرف زدن‌ام مانند یک آدم عادی باشد.



* شخصیتی که همه چیز را در زندگی خود وصله می‌زند و حتی نمود بیرونی‌اش وصله‌ای است که به لباس‌های پاره می‌زند و می‌گوید که لباس مانند اول‌اش شده است.



- بله دقیقا اینگونه است. برای این شخصیت اعتیاد امری طبیعی و عادی است و به همین خاطر مواد مخدر را برای پسرش پنهان می‌کند و گمان‌اش بر این است که به وظیفه مادری خود عمل می‌کند. این نکات را کارگردان به من گفت و من سعی کردم که به بهترین شکلی که می‌توانم آن را ایفا کنم.



* نکته دیگری که درباره شما دیده می‌شود نوع انتخاب فیلم‌هایی است که در آن‌ها حضور پیدا می‌کنید. خیلی کم بازی می‌کنید ولی فیلم‌ها و نقش‌هایی را انتخاب می‌کنید که کاملا دیده می‌شوند. بر اساس چه متر و معیاری این انتخاب‌ها را انجام می‌دهید؟

- یکی از نکات مهم برای من این است که با چه کسی همبازی هستم. من سعید روستایی را برای اولین بار در دفتر کارش دیدم و بعد از معرفی‌ای که انجام شد یادم آدم که یکبار او را با علیرضا نادری در کافه تریای تئاتر شهر دیده بودم. وقتی از علی نسایی پرسیدم که بازیگران کار چه کسانی هستند، متوجه شدم که بازیگران حرفه‌ای و شناخته شده و کسانی که من خودم می‌شناسم‌شان در کار حضور دارند، پذیرفتم زیرا این بازیگران به لحاظ سابقه کار و نوع جایگاه هنری‌شان انتخاب‌های درستی انجام می‌دهند.



کار خوبی بود و از نتیجه راضی هستم و امیدوارم که سعید روستایی واقعا دیده شود.



* از فیلم «آبجی» و نقش‌تان در آن فیلم بگویید.



- من نمی‌دانم چرا فیلم «آبجی» را از جشنواره درآوردند. نقش اول این فیلم خانم گلاب آدینه است که به عنوان یک بازیگر مطرح و مدرس بازیگری کاملا شناخته شده است و من هم نقش خاله خانم گلاب آدینه را ایفا می‌کردم. نمی‌دانم این فیلم چرا وارد جشنواره نشد و از هر کس که می‌پرسم جواب درستی به من داده نمی‌شود.