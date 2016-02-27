  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

دکتر امین نوروزی در گفتگو با مهر:

"شیحی" مشکلی برای پیوستن به استقلال ندارد/ تست‌هایش سالم است

"شیحی" مشکلی برای پیوستن به استقلال ندارد/ تست‌هایش سالم است

معاون پزشکی باشگاه استقلال گفت: تست های مختلفی از وضعیت سلامتی بازیکن مراکشی گرفتیم که نشان می دهد او در سلامت کامل است و مشکلی برای پیوستن به استقلال ندارد.

دکتر امین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: پس از آنکه مسئولان باشگاه استقلال برای جذب عادل شیحی ابراز تمایل کردند ما تمام پرونده های مصدومیت این بازیکن را بررسی و مورد مطالعه قرار دادیم و در جریان همه موارد قرار گرفتیم.

نوروزی ادامه داد: به جهت مسائلی که مطرح شده بود و مواردی که در پرونده این بازیکن وجود داشت تست ها را با دقت بالا و با دستگاه های مختلف طی دو روز انجام دادیم. ضمن اینکه کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال هم از این بازیکن تست های لازم را گرفت و تایید کرد که مشکلی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر و پس از معایناتی که صورت گرفته و تست هایی که انجام شده این بازیکن مشکلی برای پیوستن به استقلال ندارد و از نظر فیزیکی در سلامت کامل قرار دارد اما اینکه پس از حضور در تمرینات و مسابقات مصدوم شود صرفا به مسائل فوتبال برمی گردد و ارتباطی به وضعیت فعلی وی ندارد.

دکتر نوروزی با تاکید بر اینکه باشگاه تا قبل از حضور هلمکه در استقلال نظری از کمیته پزشکی نمی خواست خاطرنشان کرد: بعد از آمدن این بازیکن بود که باشگاه از معاونت پزشکی خواست در مورد وضعیت سلامتی بازیکنان حساسیت بیشتری نشان دهد. بعد از اینکه هلمکه به استقلال آمد و مسئولان بعد از قرارداد متوجه مصدومیت او شدند، باشگاه با حساسیت بیشتری کار را پیگیری کرد و از معاونت پزشکی خواست به مسئله تست پزشکی از بازیکنان ورود کند که عادل شیحی یکی از مواردی است که ما ورود کردیم و تست های زیادی هم گرفتیم.

معاون پزشکی باشگاه استقلال در مورد وضعیت خسرو حیدری نیز گفت: مصدومیت این بازیکن برطرف شده اما به خاطر بدجا بودن محل مصدومیت، این بازیکن باید بدنسازی بهتری داشته باشد و عضلاتش را قوی تر کند و ظرفیت فشارپذیری عضلات را هم بالا ببرد. خسرو باید عضله سازی کند تا مشکلش به طور کامل برطرف شود.

کد مطلب 3043069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها