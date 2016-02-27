دکتر امین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: پس از آنکه مسئولان باشگاه استقلال برای جذب عادل شیحی ابراز تمایل کردند ما تمام پرونده های مصدومیت این بازیکن را بررسی و مورد مطالعه قرار دادیم و در جریان همه موارد قرار گرفتیم.

نوروزی ادامه داد: به جهت مسائلی که مطرح شده بود و مواردی که در پرونده این بازیکن وجود داشت تست ها را با دقت بالا و با دستگاه های مختلف طی دو روز انجام دادیم. ضمن اینکه کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال هم از این بازیکن تست های لازم را گرفت و تایید کرد که مشکلی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر و پس از معایناتی که صورت گرفته و تست هایی که انجام شده این بازیکن مشکلی برای پیوستن به استقلال ندارد و از نظر فیزیکی در سلامت کامل قرار دارد اما اینکه پس از حضور در تمرینات و مسابقات مصدوم شود صرفا به مسائل فوتبال برمی گردد و ارتباطی به وضعیت فعلی وی ندارد.

دکتر نوروزی با تاکید بر اینکه باشگاه تا قبل از حضور هلمکه در استقلال نظری از کمیته پزشکی نمی خواست خاطرنشان کرد: بعد از آمدن این بازیکن بود که باشگاه از معاونت پزشکی خواست در مورد وضعیت سلامتی بازیکنان حساسیت بیشتری نشان دهد. بعد از اینکه هلمکه به استقلال آمد و مسئولان بعد از قرارداد متوجه مصدومیت او شدند، باشگاه با حساسیت بیشتری کار را پیگیری کرد و از معاونت پزشکی خواست به مسئله تست پزشکی از بازیکنان ورود کند که عادل شیحی یکی از مواردی است که ما ورود کردیم و تست های زیادی هم گرفتیم.

معاون پزشکی باشگاه استقلال در مورد وضعیت خسرو حیدری نیز گفت: مصدومیت این بازیکن برطرف شده اما به خاطر بدجا بودن محل مصدومیت، این بازیکن باید بدنسازی بهتری داشته باشد و عضلاتش را قوی تر کند و ظرفیت فشارپذیری عضلات را هم بالا ببرد. خسرو باید عضله سازی کند تا مشکلش به طور کامل برطرف شود.