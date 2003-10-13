رئيس كمسيون اصل نود از گسترش روابط پارلماني ايران و سوئيس استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر: در اين ديدار ابتدا انصاري راد ضمن تشريح عملكرد كميسيون اصل نود تصريح كرد: آموزه هاي ديني و اصول قانون اساسي ما همواره برحفظ كرامت و ارزش انسانها توجه ويژه داشته و مجلس شوراي اسلامي نيز اين مهم را براساس دو اصل ارزشمند قانون اساسي به كميسيون اصل نود احاله و ارجاع داده است.

رييس كميسيون اصل نود، مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مصوبات مجلس ششم در راستاي حفظ و حراست از حقوق شهروندان، اظهار اميدواري كرد كه اينگونه مذاكرات و تبادل تجارب، طرفين را در درك و شناخت متقابل از يكديگر و كمك به ارتقاء سطح حقوق شهروندان و رفع نواقص حقوقي ياري دهد.

انصاري راد در پايان سخنانش با استقبال از پيشنهاد طرف سوئيسي مبني بر تبادل هياتهاي پارلماني و كارشناسي جهت آشنايي با سيستمهاي حقوقي يكديگر تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي، آمادگي دارد تا در راستاي تحقق اين هدف، علاوه بر اقدامات نظارتي، گامهاي بلندتري در زمينه هاي تحقيقاتي نيز بردارد.

در ادامه اين ديدار پيتر مورر مديركل سياسي وزارت امورخارجه سوئيس ضمن ابراز خرسندي از حضور در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: به نظر ما نقش مجلس ايران در اصلاح قوانين و مقررات حقوقي و جزايي مهم و سازنده است و ما خواستار تبادل هياتهاي پارلماني دوكشور، در اين راستا هستيم.

وي همچنين از روند مردمسالاري در جمهوري اسلامي ايران ، تمجيد كرد .

