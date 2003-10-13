اجلاس كنفرانس اسلامي و ضرورت مقابله با چالش هايي كه اسلام را هدف قرار داده است

گروه بين الملل خبرگزاري مهر - در اين اجلاس وزراي امور خارجه و نمايندگان 57 كشور عضو اين سازمان شركت دارند.

از مهمترين موضوعات قابل بحث در اين اجلاس اوضاع جاري فلسطين، عراق، افغانستان، تهديدات آمريكا و اسراييل عليه كشورهاي اسلامي، بمباران اخير سوريه توسط هواپيماهاي اسراييلي، تبليغات گسترده غرب عليه جهان اسلام، نحوه تشكيل بازار مشترك و شبكه تلويزيوني ماهواره اسلامي مشترك و تشكيل دادگاه اسلامي است.

اجلاس سران كنفرانس اسلامي نيزپس فردا با حضور اغلب سران كشورهاي اسلامي آغاز به كار خواهد كرد .

رهبران كشورهاي اسلامي در نشست دو روزه خود مهمترين مسائل مختلف جهان اسلام را مورد بحث قرار خواهند داد و در اين خصوص راهكارهاي لازم را براي برون رفت از مشكلات فعلي طي قطعنامه اي ارائه خواهند كرد .

سازمان كنفرانس اسلامي كه پس از سازمان ملل و جنبش عدم تعهد بزرگترين سازمان جهاني بشمار مي آيد به عنوان مجموعه اي كه رهبران امت اسلامي را هر 3 سال يك بار گرد هم جمع مي كند نقش مهمي در حل بحرانهاي جهان اسلام ايفا مي كند.

اين سازمان كه از سال 1969 ميلادي و به دنبال آتش سوزي مسجد الاقصي تاسيس شد در طول 34 سال گذشته گامهاي مهمي را براي حل مشكلات جهان اسلام بر داشته است اما اين تلاشها كافي بنظر نمي رسد.

اين تشكل جهاني كه بيش از يك ميليارد و 200 ميليون مسلمان در سراسر جهان را زير پوشش دارد به دليل گرايش اغلب كشورهاي اسلامي به غرب و آمريكا در تصميم گيري هاي كلان نتوانسته وظيفه خود را بدرستي انجام دهد .

با اينكه مقر دائمي اين كنفرانس در جده عربستان، پيوسته در برابر حوادث مربوط به جهان اسلام واكنش هاي مقطعي از خود نشان داده اما نبود ابزار اجرايي اين سازمان را به يك موسسه بي تحرك تبديل ساخته است .

طرح بازار مشترك اسلامي، ارتش اسلامي، دادگاه اسلامي و بدست گرفتن يك كرسي دائمي در شوراي امنيت سالها است مورد بحث سران كشورهاي اسلامي بوده اما هيچگاه اين طرحها شكل عملي به خود نگرفته است.

به دليل طبيعت و فرهنگ حاكم بر كشورهاي شرقي عمدتا سران، به جاي پرداختن به مسائل كلان جهان اسلام به طرح مشكلات كشورهاي متبوع خود مي پردازند .

در اجلاس نهم سران كشورهاي اسلامي كه در دوحه تشكيل شد مناقشات حاد "عزت ابراهيم" نائب رييس شوراي فرماندهي سابق عراق و شيخ "صباح الاحمد" وزيرخارجه كويت در برابر دهها دوربين فيلمبر داري دورنماي نا اميد كننده اي از اوضاع اين سازمان اسلامي ترسيم كرد .

هميچنين در دورهاي گذشته طرح مشكلات ليبي با برخي كشورهاي همجوار و عدم دستيابي سازمان كنفرانس اسلامي به راه حل هاي معقول براي حل مشكلات ليبي، عراق ، كشورهاي اسلامي شاخ آفريقا و نيز اراضي اشغالي فلسطين عدم پويايي اين سازمان را روشن ساخت .

اينك اين سازمان در شرايط فعلي وبه دليل بروز برخي متغيرات در جهان با چالش هاي متعددي روبرواست .

حوادث 11 سپتامبر سال 2001 كه منجر به حمله آمريكا به افغانستان وعراق و تلاش آمريكا براي تغيير ساختار سياسي خاورميانه و شكست روند صلح فلسطينيان و اسراييل شد از جمله چالش هايي است كه جهان اسلام را بشدت مورد تهديد قرار مي دهد .

ازطرفي امروز آمريكا وغرب ارزش ها و تمدنهاي دين حنيف اسلام را به عنوان ديني كه به زعم آنان تروريسم را تشويق مي كند هدف قرار داده اند .

بنابراين سران كشورهاي اسلامي كه پس از حواث 11 سپتامبر براي نخسين بار گردهم مي آيند مي بايستي با صبر و درايت بيشتري مسائل و مشكلات جهان اسلام را مورد بحث قرار دهند و از طرح مشكلات داخلي خود اجتناب كنند .