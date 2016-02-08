به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، گزارش منتشر شده از سوی «بوک سلر» نشان میدهد در سال ۲۰۱۵، آمار فروش کتابهای الکترونیک پنج ناشر بزرگ الکترونیک در بریتانیا با کاهش روبه رو شده است.
برمبنای این گزارش، آمار فروش کتابهای الکترونیک با کاهشی ۲.۴ درصدی به ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نسخه الکترونیک رسیده و این نخستین باری است که پس از شروع عصر دیجیتال، آمار فروش کتابهای الکترونیک با کاهش روبه رو میشود.
هر یک از پنج ناشر بزرگ الکترونیک در بریتانیا شامل پنگوئن رندوم هاوس، هچت، هارپرکالینز، پن مکمیلان و سیمون اند شوستر شاهد کاهش فروش کتابهای الکترونیک خود بودهاند.
در انتشارات پنگوئن رندوم هاوس که بزرگترین ناشر بریتانیایی است، در مجموع فروش کتابهای الکترونیک تنها ۰.۴ درصد کاهش را تجربه کرد و از ۱۶ میلیون و ۱۷۰ هزار نسخه به ۱۶ میلیون و از ۱۰۰ هزار نسخه کاهش یافته است.
در هچت کاهشی ۱.۱ درصدی مشاهده شده و مجموع فروش به ۱۴.۵ میلیون نسخه رسیده است. در هارپر کالینز کاهش بزرگتری مشاهده شده و برابر ۴.۷ درصد بوده است. پن مکمیلان نیز با کاهش ۷.۷ درصدی روبه رو شده و کاهش در سیمون اند شوستر ۰.۳ درصد بوده است.
برای آنهایی که معتقد بودند تا پایان این دهه شاهد مرگ کتاب فیزیکی و در قبضه کردن بازار توسط کتابهای دیجیتال خواهند بود، این آمار جای تفکر بیشتری ایجاد میکند.
در این زمینه استفن لوتینگا رییس انجمن ناشران گفت: این آمار نشان میدهد حیات کتاب الکترونیک به کتاب چاپی وابسته است و فروش کتابهای داستانی و غیرداستانی دیجیتال با کاهش روبه رو شده چون به نظر میرسد کتابخوانان میخواهند از کتاب به اشکال مختلف بهره بگیرند. وی افزود: با این حال برای بیشتر ناشران فروش کتاب دیجیتال همچنان بااهمیت است و انتظار میرود امسال میزان استفاده از کتاب الکترونیک در زمینه کتابهای آموزشی و تخصصی افزایش یابد.
این پنج ناشر بزرگ انتشار ۳ درصد از بازار کتاب الکترونیک را در دست دارند و ۲۶ درصد این بازار نیز در اختیار نویسندگان خودناشر است.
در سال ۲۰۱۵ در مجموع در بریتانیا ۲۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه کتاب چاپی و دیجیتال فروخته شده که ۲.۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است.
با این حال اگر از نظر مبلغی به این ماجرا نگاه کنیم، کمی متفاوت خواهد بود و از آنجا که میانگین قیمت فروش یک کتاب ۴.۳۵ پوند است، میتوان به این نتیجه رسید که بازار کتاب الکترونیک شاهد گردش مالی ۳۸۱.۵ میلیون پوندی بوده است. در مجموع فروش حاصل از همه انواع کتاب از چاپی تا دیجیتالی برابر با ۱.۹ میلیارد پوند بوده که ۷.۱ درصد بیشتر از سال پیش است.
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