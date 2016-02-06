به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز سی و هفتمین فجر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی از حاشیه‌های ایجاد شده پس از تذکرات هفته گذشته در مورد میزان استفاده مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان از فضای مجازی و ظرفیت رسانه‌ها اظهار داشت: به دنبال این تذکر برخی از افراد اقدام به حاشیه‌سازی کرده و قصد اختلاف افکنی بین شهرداری و شورای اسلامی شهر را داشتند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که باید توجه داشته باشند که این حاشیه‌سازی‌ها راه به جایی نخواهد برد و شهرداری و شورا روز به روز با تعامل بیشتر در راستای خدمت به شهروندان اقدام می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: چنانچه تذکری داده می‌شود در راستای بهبود ارائه خدمات به شهروندان است و این امر به معنای اختلاف شهرداری و شورای شهر اصفهان نیست.

امینی با اشاره به اینکه پروژه‌های عمرانی در حوزه فرهنگی، ورزشی، در برخی از نقاط شهر با زحمات زیادی در برنامه‌های شهرداری قرار می‌گیرد تا پس از آزادسازی، طراحی، مناقصه، احداث و آئین بهره‌برداری مورد استفاده مردم قرار بگیرند، ابراز داشت: این در حالی است که پس از برگزاری آئین بهره‌برداری مدتی بلا استفاده می ماند تا نحوه بهره‌برداری و راه‌اندازی تعیین و به بهره‌برداری واقعی و دائمی برسد که جا دارد با هماهنگی بخش‌های مختلف شهرداری برنامه‌ریزی لازم برای استفاده جدی و به هنگام از این نوع مراکز صورت پذیرد.

وی در ادامه بر لزوم اجرای طرح پخش سراسری اذان در شهر اصفهان، ابراز داشت: سال‌هاست به عنوان یک آرزو مطرح است و ضروری است که هر چه زودتر تحقق یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین اضافه کرد: برای شرکت یکپارچه و همگانی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تبلیغات و فضاسازی شهری بیشتر و اطلاع‌رسانی به مردم از برنامه‌های شهر و شهرداری در این روزها باید افزایش یابد.