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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۶

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ ذخایر ارزی چین کاهش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ ذخایر ارزی چین کاهش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : صادرات نفت ایران به اروپا به ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

خبرگزاری فرانسه : آمریکا بودجه خود را برای توسعه انرژی پاک در این کشور دو برابر می کند.

رویترز : وضعیت رکود، فنلاند را در بر گرفته است.

اویل پرایس : برآورد می‌شود ایران تا پایان سال جاری میلادی ۴۷ میلیون بشکه نفت بر روی آب داشته باشد.

راشاتودی : روسیه برای مقابله با استفاده بیش از حد از مواد غذایی مضر در این کشور، مالیات آنها را افزایش دهد.

بلومبرگ : علیرغم کاهش جهانی قیمت نفت در یکسال اخیر، تولید نفت تنها یک دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

سی ان بی سی : برزیل برای خارج شدن از رکود به خصوصی سازی توجه بیشتری می‌کند.

رویترز : کشتی یونانی «گلنکور» ۸۰ هزار تن نفت ایران را به مقصد سنگاپور بارگیری می‌کند.

بلومبرگ : انتظار می رود سال‌جاری میلادی، سال بسیار سختی برای آفریقای جنوبی به لحاظ اقتصادی باشد.

رویترز : آرژانتین ۶.۵ میلیارد دلار از بدهی های خود را با طلبکارانش تسویه می‌کند.

بلومبرگ : حفاری در بعضی از مناطق دارای نفت و گاز  «شیل» آمریکا به نصف کاهش یافته است.

نیوزنو : پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی فیلیپین در ۵ سال آینده حداقل ۵.۸ درصد باشد.

مارکت واچ : ذخایر ارزی چین در آخرین ماه سال گذشته میلادی به ۳.۳ تریلیون دلار کاهش یافت.

 

کد مطلب 3043367
علیرضا کمندی

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