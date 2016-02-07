اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ ذخایر ارزی چین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : صادرات نفت ایران به اروپا به ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

خبرگزاری فرانسه : آمریکا بودجه خود را برای توسعه انرژی پاک در این کشور دو برابر می کند.

رویترز : وضعیت رکود، فنلاند را در بر گرفته است.

اویل پرایس : برآورد می‌شود ایران تا پایان سال جاری میلادی ۴۷ میلیون بشکه نفت بر روی آب داشته باشد.

راشاتودی : روسیه برای مقابله با استفاده بیش از حد از مواد غذایی مضر در این کشور، مالیات آنها را افزایش دهد.

بلومبرگ : علیرغم کاهش جهانی قیمت نفت در یکسال اخیر، تولید نفت تنها یک دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

سی ان بی سی : برزیل برای خارج شدن از رکود به خصوصی سازی توجه بیشتری می‌کند.

رویترز : کشتی یونانی «گلنکور» ۸۰ هزار تن نفت ایران را به مقصد سنگاپور بارگیری می‌کند.

بلومبرگ : انتظار می رود سال‌جاری میلادی، سال بسیار سختی برای آفریقای جنوبی به لحاظ اقتصادی باشد.

رویترز : آرژانتین ۶.۵ میلیارد دلار از بدهی های خود را با طلبکارانش تسویه می‌کند.

بلومبرگ : حفاری در بعضی از مناطق دارای نفت و گاز «شیل» آمریکا به نصف کاهش یافته است.

نیوزنو : پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی فیلیپین در ۵ سال آینده حداقل ۵.۸ درصد باشد.

مارکت واچ : ذخایر ارزی چین در آخرین ماه سال گذشته میلادی به ۳.۳ تریلیون دلار کاهش یافت.