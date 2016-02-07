حمایت شهرداری از مشاغل خانگی در قالب طرح خانه کارآفرینی مشارکتی

به گفته نصراله آباديان شهردار منطقه ۱۱، در راستاي بستر سازي براي ايجاد زمينه فعاليت هاي اقتصادي در شهر تهران با هدف ارتقاي سطح زندگي شهروندان در محله هاي مركزي شهر، مركز خدمات اجتماعي اين منطقه نسبت به حمايت از كارآفرينان، مشاغل خانگي و خوداشتغالي ها در قالب "طرح خانه كارآفريني مشاركتي " اقدام كرده است.

شهردار منطقه ۱۱ با بيان اين كه مديريت شهري با ارائه تسهيلات از فعاليت هاي مختلف اقتصادي در منازل شهروندان حمايت مي كند؛ گفت: مشاغل خانگي كه مزاحمتي براي همسايگان نداشته باشد و توجيه اقتصادي و كارآفريني داشته باشند مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

آباديان افزود: افرادی که در مشاغل خانگي مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظیر بسته بندي، صنايع دستي و ... در محدوده منطقه ۱۱ مشغول به فعاليت هستند، پس از بازديد و كارشناسي مي توانند تحت پوشش كارآفريني در محل مسكوني خود قرار گيرند.

او خاطر نشان كرد كه بسته حمايتي اين طرح شامل صدور مجوز فعاليت اقتصادي در محل مسكوني، ارائه خدمات آموزشي و حمايتي از طريق هماهنگي با سازمان فني و حرفه اي براي گذراندن دوره هاي آموزشي و حرفه آموزي با ارائه مدرك رسمي و هزينه بسيار كم، ايجاد ارتباط بين توليد كنندگان و بازارهاي فروش، تسهيل شرايط ثبت شركت هاي تعاوني و معرفي به صندوق کارآفرینی امید جهت اخذ وام تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان با بهره ۴ درصدي خواهد بود.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: مديريت شهري و به ويژه سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران در نظر دارد با استفاده از ابزار و ارتباطات تحت اختيار، نسبت به حمايت از كارآفرينان، مشاغل خانگي و خوداشتغالي ها اقدام كند.

شايان ذكر است هم اكنون يك كارگاه خانگي سري دوزي سرويس خواب با اشتغال ۱۵ تن از بانوان سرپرست خانوار با استفاده از بسته حمايتي طرح " خانه كارآفريني مشاركتي" در حال ثبت در سامانه مشاغل خانگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در اين كارگاه تمامي مراحل تهيه مواد اوليه، طراحي، برش كاري، دوزندگي، بسته بندي و تبليغات و بازاريابي انجام مي شود.