۱۵۰۰ نفر از تخفیف آزمایشگاههای علمی استفاده کردند

رضا اسدی فر با بیان اینکه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چندین طرح را آغاز کردیم، به خبرنگار مهر گفت: بر اساس این طرح ها افراد، شرکت های دانش بنیان و نخبگان می توانند عضو این شبکه شوند تا از خدمات آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی بهره مند شوند.

به گفته اسدی فرد، ۶۰ درصد تخفیف برای نخبگان، ۵۰ درصد تخفیف برای شرکت های دانش بنیان و ۱۵درصد تخفیف از آزمایشگاههای عضو این شبکه برای محققان اعمال می شود.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب طرح تخفیف دار شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی ۳ ماه می گذرد، عنوان کرد: تاکنون ۱۵۰۰ نفر عضو باشگاه مشتریان این شبکه آزمایشگاهی شده اند و می توانند از تخفیفات این طرح استفاده کنند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: در مجموع از این ۱۵۰۰ نفر ۱۵۰ نفر نخبه ( ۱۰ درصد) هستند.

وی گفت:این افراد (پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان، نخبگان) می توانند از آزمایشگاههای کل کشور که ۲۵۰ آزمایشگاه هستند، خدمات با تخفیف دریافت کنند. این ۲۵۰ آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی هستند.