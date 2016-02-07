زنان از ارکان اصلی پیروزی انقلاب هستند

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در رابطه با نقش زن در پیروزی انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: بانوان ما در شکل گیری انقلاب اسلامی و عرصه های مختلف انقلاب و در دوران دفاع مقدس به گونه ای عمل کردند که خوشنام هستند و این خوشنامی را همواره برای خود حفظ کرده اند.
ولی نژاد با بیان جملاتی از امام خمینی (ره) در رابطه با نقش زنان در انقلاب اظهار کرد: امام (ره) فرمودند زنان باید در تظاهرات انقلاب حضور پیداکنند و در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ نیز امام دستور حضور بیرون آمدن زن و مرد به خیابان ها را صادر فرمودند که این مسئله نشان دهنده نقش زن از منظر امام خمینی بود.
وی تصریح کرد: ایستادگی و صبوری مادران، همسران و خواهران شهدا مصداق بارزی از سند حضور زن و نقش آفرینی آنان در عرصه های مختلف انقلاب دانست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان افزود: زنان، اين عناصر عفاف و نجابت، نه تنها در پيروزي انقلاب اسلامی سهم بزرگی ايفا كردند، بلكه در تثبيت نظام جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامي حرف نخست را زدند و با حضور در صحنه انقلاب اسلامی، توطئههای دشمنان را در عرصههای گوناگون فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سياسی و... را نقش بر آب کردند.
حجت الاسلام ولی نژاد در ادامه گفت: قطعا زنان این کشور انقلابی، همواره در روند تکاملی انقلاب نقش خود را به درستی در همه عرصه های انقلاب از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن و دو انتخابات آینده ایفا خواهند کرد.
نظر شما