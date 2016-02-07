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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۸

رئیس دانشگاه خبر داد:

بازنگری تمام درسهای دانشگاه فردوسی تا پایان امسال

بازنگری تمام درسهای دانشگاه فردوسی تا پایان امسال

رئیس دانشگاه فردوسی گفت: روند بازنگری دروس این دانشگاه آغاز شده و برنامه داریم تا پایان امسال بازنگری دروس را در تمامی رشته ها و مقاطع به اتمام برسانیم.

محمد کافی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازنگری دروس در این دانشگاه به صورت موازی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود که بازنگری دروس علوم انسانی متناسب با اسناد بالا دستی و مصوبات شورای تحول علوم انسانی انجام می شود.

وی افزود: دفتر برنامه ریزی آموزشی این دانشگاه ذیل معاونت آموزشی ایجاد شده و این دفتر فرآیند بازنگری دروس را دنبال می کند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: همچنین از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم نیز دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان متولی بازنگری رشته زراعت و اصلاح نباتات و ادبیات فارسی تعیین شده است.

کافی تاکید کرد: بازنگری این دو رشته با محوریت شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم انجام می شود و بازنگری رشته های این دانشگاه روندی متفاوت از برنامه تکلیفی وزارت علوم بشمار می رود.

کد مطلب 3043423

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