مذاکره باشگاه پرسپولیس با بازیکن بدون نظر برانکو؟

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی اعلام کرد که در تعطیلات پای مذاکره با مدیران پرسپولیس نشسته است. صرف‌نظر از این که پرسپولیس به ادعای حقیقی درخواست مجانی بازی کردن داشته است، باید رجوع کرد به همان روز ها و مصاحبه برانکو که مذاکره حقیقی با باشگاه را تکذیب کرده بود.

این تناقض با توجه به آن که برانکو زیاد دروغ نمی‌گوید نشان از تناقض هایی در باشگاه پرسپولیس دارد. در ابتدای فصل و در مورد محسن مسلمان هم چنین اتفاقی رخ داد و شایع شد که مسلمان اصلا در برنامه‌های برانکو وجود ندارد اما باشگاه او را به خدمت گرفته است.

اتفاقا تا مدت‌ها هم چنین بود و برانکو از مسلمان تا ماه‌ها استفاده نکرد. آیا پرسپولیس بدون نظر سرمربی‌اش بازیکن می گیرد یا پای میز مذاکره با بازیکنان می نشیند؟

در استقلال هم توسکی همین چند روز قبل با وجود آن که پرویز مظلومی او را نمی خواست اما با این وجود وی را برای قرارداد بستن به تست پزشکی هم بردند.

البته قرار نیست یک مربی همه سرمایه‌های یک باشگاه را مشخص کند اما برای این کار بخصوص باید حتما کمیته فنی وجود داشته باشد و نظر سرمربی را جلب کند. به هر حال برای پستی مثل دروازه بان شعاع اختیارات مربی بسیار زیاد است و نمی‌توان بدون نظر او پای میز مذاکره با یک بازیکن نشست.