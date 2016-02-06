به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان مقدس امام خمینی(ره)، حمید چیت‌چیان در حاشیه تجدید میثاق با آرمان های امام راحل در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با وضعیت آب و برق در بودجه‌ سال ۹۵ اظهار کرد: در ارتباط با آب و برق علی‌رغم محدودیت‌هایی که در رابطه با منابع درآمدی کشور وجود دارد پیش‌بینی شده که میزان اعتبارات طرح‌های عمرانی بخش آب و برق وزارت نیرو مشابه سال ۹۴ باشد و کاهشی پیدا نخواهد کرد.

وزیر نیرو با بیان این مطلب گفت: البته در کنار این مکانیزم‌های مالی دیگری مانند اوراق مشارکت، فاینانس، اوراق تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی و سکوک اجاره استفاده شود و مکانیزم‌هایی نیز تعریف شده که صنعت آب و برق بتواند در بخش خصوصی نهایت استفاده را از آن داشته باشد.

چیت چیان ابراز امیدواری کرد: در بودجه سال ۹۵ با اجرای تدابیری که پیش بینی شده راه رشد و ارتقا را بپیمائیم.

وی در پاسخ به این سئوال که عده‌ای از کارشناسان معتقدند تابستان امسال تابستانی خاموش خواهد بود، گفت: اگر شرایط مصرف مثل شرایط سال جاری باشد با اقداماتی که برای مدیریت مصرف انجام می‌دهیم دچار خاموشی نخواهیم شد و پیش‌بینی می‌کنیم شرایط برای تهران و اطراف آن خوب باشد هرچند که همه‌ کشور یکسان نیست و شهرها شرایط متفاوتی دارند البته نیازمند مدیریت مصرف و صرفه جویی از جانب مردم خواهیم بود.