دلیل عدم پخش تیزر گردشگری ایران در شبکه های خارجی/اعتبارات ناکافی

علی باقر نعمتی زرگران مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری در پاسخ به اینکه، چرا تیزرهای تبلیغی گردشگری ایران در خارج از کشور پخش نمی شود به خبرنگار مهر گفت: پخش تیزرهای تبلیغاتی با وجود اینکه در تغییر تصویر ایران در مردم جهان بسیار تاثیر گذار است اما هزینه زیادی را می خواهد. ما برآورد کرده ایم که برای پخش تیزرهای تبلیغاتی در این شبکه ها باید هزینه های هنگفتی پرداخته شود به همین دلیل منتظر تخصیص اعتبار برای این کار هستیم. به عنوان مثال هر ثانیه تبلیغات در شبکه چینی CCTV حدود ۵۰۰ دلار است که اگر بخواهیم یک تیزر ۳۰ ثانیه ای از جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری ایران را برای ۸۰ نوبت در یک سال پخش کنیم نیازمند اعتباری معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار یعنی بیش از ۴ میلیارد تومان هستیم، البته قیمت ها متناسب با ساعات پیک و غیر پیک و نوع خبرگزاری ها متفاوت است ، مثلا خبرگزاری یورونیوز برای هر ثانیه بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ یورو هزینه تبلیغات می گیرد.

وی گفت: ما متناسب با میزان اعتبارمان برنامه ریزی می کنیم و منتطر تخصیص اعتبار برای تبلیغات هستیم چون فعلا اعتباری نیست حتی برنامه اش را داریم ولی الان تیزری پخش نمی شود این تیزرها روی تصویر ایران در نزد سایر ملل و جذب گردشگران خارجی خیلی تاثیر دارد.

وی درباره تعامل صدا و سیما با شبکه های خارجی نیز گفت: هم می توان از تعامل بین صدا و سیمای ایران با کشورهای دیگر استفاده کرد و هم می توانیم خودمان اقدام کرده و در تعامل با آنها بخواهیم این تیزرهای تبلیغاتی پخش شود.

۱۶ کشور در اولویت اول بازار هدف ایران

وی درباره بازنگری کشورهای هدف گردشگری براساس اتفاقات اخیر سیاسی نیز گفت: ما بر اساس ۱۳ شاخص مهم نظیر جمعیت، سطح روابط سیاسی ، تعداد گردشگران ورودی ، تعداد مسلمانان، درآمد سرانه و ... بازارهای هدف توسعه گردشگری را مورد بازبینی قرار دادیم و ۴۰ کشور را در سه گروه متفاوت به عنوان بازار هدف تعیین کردیم . با توجه به محدودیت های اعتباری عمده تلاش و توان خود را برای حضور در بازارهای کشورهای گروه اول که شامل ۱۶ کشور از کشورهای همسایه ، بازارهای سنتی و بازارهای نوظهور مثل چین و روسیه است قرار دادیم این ۱۶ کشور عبارتند از عراق، چین کویت، ترکیه، عربستان، سوریه، آلمان، آذربایجان، هند، قطر، امارات، ایتالیا، عمان،ترکمنستان، افغانستان و مالزی.

وی افزود: امسال در سه نمایشگاه مهم گردشگری چین شامل نمایشگاه یونن ، پکن و شیان حضور خواهیم داشت و برای دومین سال در نمایشگاه MITT مسکو با برپایی غرفه ای حدود ۴ برابر سال گذشته تلاش می کنیم حضور باشکوهی داشته باشیم . در مجموعه طی امسال با همکاری بخش خصوصی و مجموعه هایی مثل مناطق آزاد قشم و کیش خوشبختانه هم بر تعداد نمایشگاههای خارجی اضافه کردیم و هم بر متراژ غرفه ها افزوده شده است .

نعمتی در پاسخ به اینکه آیا کشورهایی مثل چین و روسیه می توانند بازارهای هدف ایران باشند درحالیکه گردشگران این کشورها هدفشان سفرهای زیارتی و فرهنگی نیست و البته هنوز در ایران راهنمای گردشگری چینی و یا روسی زبان به اندازه کافی نداریم گفت: چین بازار گردشگری بزرگی است حتی سازمان جهانی جهانگردی هم پیش بینی نمی کرد که بازار چین با این سرعت رشد کند. پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی این بود که گردشگران خروجی چین در سال ۲۰۱۴ به حدود ۷۰ میلیون گردشگر خارجی می رسد در حالیکه در سال گذشته از ۱۰۰ میلیون عبور کرد و این نشان می دهد حتی سازمانهای تخصصی بین المللی نیز انتظار این رشد و جهش خروجی از چین را نداشتند و در واقع غافلگیر شدند. با توجه به قرابت ها تاریخی و فرهنگی معتقدم که ایران می تواند سهم خوبی از بازار چین را نصیب خود کند. انتظار نداریم جزو چهار کشور هدف اصلی چین باشیم اما می توانیم سهم خودمان را داشته باشیم. ۱۱۵ میلیون نفر از چین سفر می کنند اگر بتوان نیم درصد آنها را به ایران بیاوریم حدود ۶۰۰ هزار نفر ورودی از چین خواهیم داشت. در آن صورت گردشگری ما را متحول می کنند. چون هر ۹ گردشگری که وارد کشور شود طبق گزارش UNWTO یک شغل ایجاد می کند.