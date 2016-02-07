۲۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی در ورامین انجام شده است

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مدیریت شهری برای بهسازی کوچه های شهر ورامین اظهار داشت: بسیاری از کوچه ها و معابر شهر ورامین نیازمند بهسازی و روکش آسفالت است.

شهردار ورامین افزود: مدیریت شهری ورامین یکی از برنامه های خود را به بهسازی کوچه های شهری اختصاص داده و طی سال جاری، تعداد قابل توجهی از معابر و کوچه های ورامین آسفالت شده است.

وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته و با مشارکت شهروندان ورامینی، بیش از ۲۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی در کوچه های مختلف شهر ورامین انجام شده است.

شهردار ورامین اضافه کرد: برای آسفالت کوچه های مختلف شهر ورامین در این مدت، بیش از سه هزار تن آسفالت مصرف شده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: تلاش داریم تا پایان سال جاری، بخش دیگری از بهسازی و مرمت آسفالت کوچه ها و معابر شهر ورامین را اجرایی کنیم.

حیدریان ادامه داد: مشارکت شهروندان در انجام پروژه های عمرانی و شهری در ورامین بسیار مهم و حائز اهمیت خواهد بود و باید این موضوع از سوی مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: تلاش داریم اولویت های پروژه های عمرانی و خدماتی در ورامین را در نقاط محروم که در گذشته کم تر مورد توجه قرا می گرفتند، قرار دهیم.