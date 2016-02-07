ادیان مختلف برای برقراری صلح و عدالت در جهان متحد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی نقش ادیان الهی در تحقق صلح و عدالت شامگاه شنبه در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و با حضور علما، روحانیون و شخصیتهایی چون کاردینال تورکسون، رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان و آیت الله مقتدایی دبیر شورای عالی حوزههای علمیه برگزار شد.
رئیس مرکز گفتگوی ادیان در ابتدای این مراسم اظهار داشت: قبل از همه یاد حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی را گرامی میداریم که هر چه داریم از مجاهدتهای این عزیزان است.
محمد علی حلمی گفت: امروز در حالی گرد هم آمدهایم که هرلحظه در گوشهای از جهان، انسانی بیگناه مورد ظلم و بیعدالتی قرار میگیرد، ظلمی که منشأ آن خودخواهی و زیاده خواهی و قدرت طلبی است.
وی بابیان اینکه آرزوی دیرینه بشر در همه دورانها زندگی در جهانی مملو از صلح و عدالت است، افزود: این باید در همه جهان گسترش یابد.
رئیس مرکز گفتگوی ادیان با اشاره به اینکه جهان هر لحظه با حجم عظیمی از آسیبهای غیر قابل جبران روبه رو میشود، تصریح کرد: آین آسیبها توسط نابخردان زورگو و قدرت طلب بر جامعه اسلامی و محیط زیست وارد میشود.
حلمی تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه مؤلفههای مشترکی بین ادیان وجود دارد که میتواند راه گشایی برای ایجاد و تحقق صلح پایدار و همزیستی مصالحت آمیز بین جوامع بشری گردد.
وی با بیان اینکه باید موانع پیش روی صلح را جستوجو کرد و برای رفع آن تلاش کرد، ادامه داد: بزرگترین مانع صلح، زیر پا نهادن عدالت است و اولین دشمن عدالت بیاعتقادی به اصول دینی و ارزشهای اخلاقی است.
رئیس مرکز گفتگوی ادیان با بیان اینکه در نظر ادیان صلح و عدالت در هر دوره تاریخی ممکن دانست شده، عنوان کرد: بشر با تمسک به اصول دینی و پیروی از اخلاق دینی و فضایل اخلاقی خواهد توانست سایه آسایش را بر سر خود ببیند لذا توجه و اهتمام جدی به اشاعه ارزشهای دینی و اخلاقی و مقابله با رفتارهای قدرت طلبانه از اصلیترین وظایفی خواهد بود که تک تک انسانهای مدافع صلح باید به آن عمل کنند.
وی تفاهم و شناخت پیروان ادیان از یکدیگر را زمینهساز حرکت به سوی دنیای بهتر و عادلانهتر دانست و گفت: ادیان ضمن قبول تفاوتها باید به نقاط مشترکی که دارند تکیه کنند و از این امتیازها بهره جویند.
در پایان همایش از دو کتاب حکمتنامه عیسی بن مریم(ع) تألیف آیتالله محمدی ری شهری با ترجمه ارمنی و کتاب عقاید امامیه با ترجمه ایتالیایی رونمایی شد.
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