شرط افزایش صادرات گاز به ارمنستان/ قفقاز بازار جدید گاز ایران

علیرضا کاملی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران به ارمنستان گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود یک میلیون مترمکعب گاز طبیعی ایران به این کشور همسایه صادر می‌شود.

مدیر عامل شرکت صادرات گاز ایران با اعلام اینکه صادرات گاز در ازای تهاتر با برق بین دو کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: براساس قرارداد مشترک بین دو کشور حتی امکان افزایش حجم صادرات گاز ایران به ارمنستان تا سقف ۵ میلیون مترمکعب در روز وجود دارد.

این مقام مسئول، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات گاز ایران به ارمنستان را ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط این کشور عنوان کرد و افزود: براساس فاز دوم قرارداد منعقد شده تهاتر گاز و برق بین ایران و ارمنستان باید این کشور اقدام به ساخت خطوط جدید انتقال برق بکند.

کاملی با یادآوری اینکه اخیرا ارمنستان عملیات احداث خط انتقال خط ۴۰۰ کیلوولت برق را آغاز کرده است، بیان کرد: براساس اعلام این کشور، پیش بینی می‌شود ساخت این خط جدید انتقال برق تا دو سال آینده به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران در پایان خاطرنشان کرد: در صورت ساخت و بهره‌برداری از این خط جدید انتقال برق امکان افزایش صادرات گاز هم به این کشور همسایه فراهم می‌شود.

در همین حال، کاملی چندی قبل با اشاره به توافق مقدماتی انجام شده با گرجستان به منظور صادرات گاز، گفته بود: ایران فعلا هیچ برنامه‌ای برای صادرات گاز به اروپا از مسیر خط لوله ندارد.

به گزارش مهر، تابستان سال‌جاری قرارداد ساخت خط سوم انتقال برق دومداره ۴۰۰ کیلوولتی به ارزش تقریبی بیش از ۱۰۷ میلیون یورو بین دو شرکت از ایران و ارمنستان امضا شد.

خط سوم انتقال برق دومداره ۴۰۰ کیلوولتی جدید بین ایران و ارمنستان ۲۷۵ کیلومتر طول دارد که قرار است تمامی مراحل تامین کالا و تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی توسط ایرانی‌ها انجام شود.

پیش بینی می‌شود با احداث این شبکه جدید برق، حجم مبادلات برقی بین ایران و ارمنستان از ۳۰۰ مگاوات فعلی به حدود یکهزار مگاوات افزایش یابد، ضمن آنکه حدود ۷۰ درصد از مسیر ساخت این خط جدید انتقال برق در مناطق کوهستانی احداث خواهد شد.

یکی از مهمترین مزیت‌های بهره‌برداری از این خط جدید انتقال برق در کنار توسعه مبادلات برقی ایران و ارمنستان، اتصال شبکه برق ایران به کشورهای گرجستان و روسیه است که زمینه انتقال و ترانزیت برق بین کشورهای مختلف حوزه قفقاز را فراهم می‌کند.