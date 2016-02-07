برای رسیدن به صلح و عدالت نیازمند احترام به‌ یکدیگر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاردینال پیتر تورکسون شامگاه شنبه در همایش «نقش ادیان الهی در تحقق صلح و عدالت» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: در این کنفرانس در صدد هستم نقش دو دین آسمانی را در تثبیت صلح و عدالت در جهان بیان نمایم و بشارت می‌دهم ملاقاتی که رئیس جمهور ایران با پاپ فرانسیس در واتیکان آنقدر دارای اهمیت بود که بسیاری از رسانه‌ها آن را بازتاب دادند و این ملاقات امیدی برای صلح و عدالت در بین مردم جهان ایجاد کرد.

وی گفت: امروز خوشحالم در شهر قم هستم و دیدارهای من از حرم و دیگر اماکن مذهبی این شهر من را به یاد معماری اسلامی للبغمی انداخت. آن معماری که انتقال دهنده زیبایی‌های اسلام شیعی است.

رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان با باین اینکه اکثر ساکنان کره خاکی را معتقدان ادیان آسمانی تشکیل می‌دهند، افزود: امروز گرد آمده‌ایم تا با هم رایزنی کنیم برای رسیدن به آرمان‌های مشترک در جهت حفاظت بشر و محیط زیست با تحقق بخشیدن به صلح و عدالت.

وی با اشاره به اینکه شهر قم با در برداشتن معماری اسلامی هر بیننده‌ای را به یاد نظم الهی و آسمانی می‌اندازد، ادامه داد: در سال ۱۹۶۰ در دهه ۶۰ میلادی زمانی که جنگ سرد در اوج خود بود ژان پل دوم سخنش این بود که چالش‌های جهانی زمانی فروکش خواهد کرد که همدیگر را به رسمیت بشناسیم لذا گام اول تحقق صلح به رسمیت شناختن طرف مقابل است.

لزوم همفکری ادیان با هم برای رهایی از خطرات

کاردینال تورکسون تصریح کرد: از دهه ۱۹۶۰ جهان با خطر جنگ اتمی روبه روبوده است و از صاحیان ادیان خواسته می‌شد تا فکری برای این بحران کنند امام امروز بشر با چالش‌های تازه ای مواجه است که خطر آن‌ها کم تر از جنگ اتمی نیست و لذا صاحبان ادیان باید با همفکری این خطرات را حل نمایند.

وی با بیان اینکه به کرامت انسالنی در مسیحیت بسیار اهمیت داده شده است، گفت: خداوند ما را با کرامت آفریده شده و با آفرینش ما این کرامت ذاتی به ما داده شده است که در واقع همان عقلانیت و فلسفه آفرینش است و همین موجب شده ما اکنون دور هم جمع شویم و به فکر راهکارهای تحقق صلح و عدالت باشیم.

رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان با بیان اینکه ما باید به حقوق هم احترام بگذاریم و همدیگر را به رسمیت بشناسیم، ادامه داد: حق بهره‌وری از مواهب الهی، بهره‌وری از انرژی، رشد و شکوفایی استعدادها، احترام به حقوق دیگران و گشودن راه واقعی تحقق صلح و عدالت از دیگر مواردی است که باید به آن‌ها توجه داشته باشیم.

وی رابطه با خدا، رابطه با همدیگر و رابطه با محیط زیست و منابع طبیعی را از عمودهایی دانست که برای تحقق صلح و عدالت به آن نیاز داریم و افزود: نظم الهی در سایه تنظیم این سه رابطه ممکن است که اگر رعایت شود راهی پیدا خواهیم کرد به سوی صلح و عدالت.

این عالم مسیحی با بیان اینکه صحبت از نظم الهی به معنای مهندسی این سه نوع رابطه است، گفت: زندگی خوب و صلح آمیز انسان‌ها در گرو این یه رابطه است لذا اگر بتوانیم شبکه ارتباطات سه گانه خود را بر محور عدالت و حق دیگران دیدن تنظیم کنیم آنگاه به سمت عدالت و صلح پایدار خواهیم رسید.

همه ما یک خانواده هستیم

وی با اشاره به اینکه همه ما یک خانواده هستیم و خانواده زمانی می‌تواند با صلح زندگی کند که به دنبال مصلح عامه باشد و این به معنای رسمیت شناختن همدیگر و عادلانه برخورد کردن با یکدیگر است.

رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان با بیان اینکه مصلحت عمومی در گرو تحقق منافع شخصی هر فرد است، عنوان کرد: بشر بر اساس شبکه برادری و همگرایی بوجود آمده است که برای ایجاد صلح و عدالت باید به این شبکه برادری توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه حق بهره‌برداری از مواهب الهی حق همه ما است، گفت: زمانی که حق بهره‌برداری از زمین و نعمت‌ها به رسمیت شناخته شود و برخورد عادلانه از این نعمت‌ها مطابق با مصلحت عامه برای انسان‌ها باشد، صلح و عدالت بنا می‌شود.

کاردینال تورکسون تصریح کرد: دفتر ما در واتیکان به دنبال حفظ کرامت انسانی، مصلحت عامه، دیدن حق افراد، مواهب الهی برای همه و دیدن انسان‌ها به عنوان یک خانواده است و این‌ها از موارد مهم رسیدن به صلح و عدالت است.

وی با بیان اینکه چیزی که بشریت را مقابل هم قرار داده تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی است که میان خود ایجاد کرده‌ایم مانند تفاوت ماهوی میان زن و مرد است، اگفت: انسان‌ها دارای کرامت ذاتی هستند که با جنسیت آن‌ها تغییری در آن ایجاد نمی‌شود.

رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان، چالش‌های فراوان امروز بشریت را ناشی از نادیده گرفتن این اصول دانست و افزود: اگر خدا ما را به‌عنوان خانواده خلق کرده پس نسل‌کشی یعنی برادرکشی.