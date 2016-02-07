رکود فروش کتاب های الکترونیکی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج بررسی آمار فروش کتاب های دیجیتال در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد که آمار فروش در این سال به نسبت مدت مشابه در سال گذشته ۴/۲ درصد کاهش داشته است.

این ناشران که جزو برترین ناشران فعال در انگلیس هستند . نشر پنگوئن، رندوم هاوس، هارپرکولینز، پن مکمیلیمان و سیمون و شوستر از جمله ناشرانی هستند که این روزها با کاهش فروش کتاب های دیجیتال و بی اقبالی نسبت به این آثار رو به رو شده اند.

بر اساس این گزارش آمار فروش کتاب های دیجیتال رندوم هاوس در سال ۲۰۱۵ از ۱۷/۱۶ به ۱۶/۱کاهش پیدا کرده است و این کاهش برای نشر سیمون و شوستر نیز وجود داشته است . آمار فروش سیمون و شوستر از ۷/۷ درصد به ۳/۰ درصد رسیده است.

براساس آمار فروش ارائه شده در فاصله زمانی سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ توسط مرکز نشر کتاب در لندن آمار رکود و سقوط فروش کتاب های دیجیتال به این شرح است.

ناشر ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ % در ۲۰۱۵ پنگوئن و رندوم هاوس ۱۶,۱۰۱,۹۱۵ ۱۶,۱۷۱,۱۶۷ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۶۱,۸۹۲ -۰.۴۰% هارپرکولینز ۹,۱۵۲,۸۸۳ ۹,۶۰۷,۲۰۴ ۷,۴۴۰,۹۰۷ ۶,۹۰۴,۲۵۲ -۴.۷۰% پن مک میلیمان ۵,۵۳۷,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۳۷,۰۰۰ ۴,۵۸۳,۰۰۰ -۷.۷۰% سیمون و شوستر ۲,۵۹۳,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۷,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰ -۰.۳۰% کل ۴۷,۸۷۹,۳۸۲ ۴۹,۰۳۶,۸۴۹ ۴۲,۵۳۹,۷۸۸ ۳۵,۸۸۸,۹۹۵ -۲.۴۰%

بر اساس دیدگاه کارشناسان، این برای نخستین بار است که آمار فروش پنج ناشر بزرگ کتابهای دیجیتال و الکترونیک با چنین کاهشی رو به رو است. با وجود آنکه این رکود شکست بزرگی برای ناشران دیجیتال است اما آنها امیدوراند در سال آینده میلادی تحولی بزرگ در نشر دیجیتال ایجاد کنند و بتوانند آمار فروش شان را به روزهای اوج نزدیک کنند.

استفان لوتینگا رئیس انجمن ناشران لندن دراین باره می گوید: کاهش آمار فروش کتاب ها در حوزه کتاب های دیجیتال در دو حوزه کتاب های ادبی و غیرادبی اتفاق افتاده و به راحتی نمی توان تشخیص داد که کدام گروه با رکود بیشتری مواجه بوده اند.

وی اضافه کرد : ما در تلاشیم تا بتونیم دلایل اصلی این رکود را در سال ۲۰۱۵ بررسی و راهکار برون رفت از آن را با ناشران بزررگ در این حوزه در میان بگذاریم.

این در حالی است که سال گذشته فروشگاه بزرگ کیندل نیز در پاییز و زمستان با آمار پایین فروش مواجهه بوده است به گونه ای که در دو ماه از پاییز گذشته در حوزه فروش کتاب های دیجیتال بدون فروش بوده است.

با همه اینها کارشناسان اظهار نظرهای مختلفی دارند. فیلیپ جونز کارشناس کتابهای دیجتیال در این باره می گوید: من فکر می کنم به زودی کتاب های دیجیتال بازار نشر خود را دوباره پیدا می کنند و به صدر پرفروش ها باز می گردنند. کمی صبر کنید تا با تغییر نسل کتابخوانها و افزایش کاربری مفید تلفن های همراه و تبلت ها ببینید که چگونه کتاب های دیجیتال با امکانات بیشتر و بهتر دل مخاطبان و علاقمندان به کتاب را بدست می آورند.