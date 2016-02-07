به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد در مراسم اهدای کمک هزینه جهیزیه به ۳۰۰ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد استان قم که غروب شنبه با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، جمعی از مسئولان و ۳۰۰ نوعروس در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: کمیته امداد یکی از یادگارهای امام راحل است و تنها نهادی است که به دور از کارهای جناحی و سیاسی به مردم خدمت می‌کند.

وی عنوان کرد: خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات امر پسندیده‌ای است که خداوند بسیار بر آن تأکید دارد و در روایات نیز بسیار ذکر شده است.

این کارشناس مسائل خانواده با بیان داستان‌هایی، اهمیت گره گشایی از کار مردم را مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد: یکی از معضلات جامعه کنونی زیاده روی‌ها، تشریفات و چشم و هم چشمی و سخت‌گیری در امر ازدواج است در حالی که اگر ما راضی و قانع باشیم بهترین زندگی را می‌توانیم داشته باشیم.

بسیاری از رسم‌ها در تشریفات ازدواج سفارش نشده است

وی با بیان این که کسی که در زندگی قانع است عزیز و بزرگوار می‌شود، ابراز کرد: انتخاب همسر بسیار با سخت‌گیری رخ می‌دهد به گونه‌ای که فرد باید از هفت خان رستم رد شود تا مورد پسند قرار گیرد و پس از آن نیز خرید و تهیه جهیزیه شروع می‌شود. بسیاری از رسومات در تشریفات امر ازدواج در اسلام سفارش نشده است.

حجت الاسلام فرحزاد در ادامه به ذکر روایاتی در خصوص آثار داشتن فرزند دختر در زندگی پرداخت و افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) زمانی که دختران را زنده به گور می‌کردند خم شدند و دست مبارک دخترشان را بوسیدند و حضرت ابراهیم نیز که دختر نداشتند از خداوند طلب دختر کردند.

وی تصریح کرد: هیچ کسی نمی‌تواند جای همسر را برای انسان بگیرد و این تفکر که فرد پیر به همسر نیاز ندارد اشتباه است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: برای موفقیت در زندگی قناعت بسیار تأثیرگذار است و مدگرایی انسان را در زمان حاضر بیچاره کرده است.

وی ضمن تأکید بر مثبت اندیشی ادامه داد: همواره ویژگی مثبت همسر خود را در ذهنتان بزرگ جلوه دهید زیرا در غیر این صورت در زندگانی بسیار دلخوری و بحث پیش می آید.

ازدواج پیوند آسمانی است

حجت الاسلام فرحزاد ادامه داد: درست است که ما انتخاب می‌کنیم و کارهایی قبل از ازدواج انجام می‌دهیم اما خوب است بدانیم ازدواج پیوند آسمانی است.