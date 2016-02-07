پاپ اعظم مانع حمایت کشورهای اروپایی از داعش شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه شنبه در همایش «نقش ادیان در تحقق عدالت و صلح از دیدگاه اسلام و مسیحیت» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و با حضور کاردینال پیتر تورکسون، رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان برگزار شد، اظهار داشت: ما این سفر را یک قدم مثبت برای برقرای ارتباط تنگاتنگ بین حوزه علمیه قم و واتیکان می‌دانیم.

وی گفت: اقدامات خوبی در جمهوری اسلامی ایران در خصوص همانگی بین ادیان الهی انجام شده است اما همه آنها در حد جلسات و کنفرانس و بحث بوده است لذا سفر کادینال تورکسون را شروع یک اقدام عملی و مقدمه‌ای برای یک اقدام عملی و هماهنگ پیش بینی می‌کنیم.

دبیر شواری عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: در جلسه‌ای بنا شد گروهی تعیین شوند و راهکارهای همکاری در سطح جهانی را بررسی کنند و در نتیجه موضوعاتی که باید بر روی آن کار شود بررسی و برای هر کدام اشخاصی که می‌توانند مفید باشند شناسایی شوند تا اقدام عملی میان دو دین بزرگ آسمانی اسلام و مسیحیت انجام شود.

وی گفت: امیدواریم با این ارتباط نزیدک و اقدام عملی که شروع خواهد شد، شناخت بیشتری از دین مسیحیت و برنامه‌های این دین در اجرای صلح و عدالت پیدا کنیم و هم مسیحیت با ارتباط نزدیک با علمای شیعه و حوزه علمیه قم با برنامه‌های اسلام در این خصوص بیشتر آشنا شوند.

آیت الله مقتدایی افزود: دین اسلام دین صلح و هدایت است و خداوند در قرآن انسان‌ها را به عدالت فرا می‌خواند و امر می‌کند بندگانش در همه ابعاد مختلف زندگی به عدالت پایبند باشند و مسلمانان نیز با یکدیگر دوست و برادر باشند.

هدف پیامبران هدایت مردم یه سمت قسط و عدل است

وی با اشاره به وجود پیامبران الهی همچون حضرت عیسی(ع)، موسی(ع) و خاتم پیامبران(ص)، گفت: هدف این رسولان هدایت مردم یه سمت قسط و عدل است بوده است؛ در قرآن نیز آمده که همه با هم مساوی هستند در تقابل قانون و حق انسانی لذا بهره برداری از منابع برای همه مساوی است.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اسلام و قرآن برای جان افراد و خون افراد اهمیت بالایی قائل است، ادامه داد: از نظر اسلام اگر کسی یک انسان را بی جهت بکشد مثل اینکه تمام انسان‌ها را کشته است و اگر انسانی را نجات دهد گویا همه انسان‌ها را زنده کرده است.

وی گفت: در حالات حضرت عیسی(ع) آمده همان طوری که اگر خانه‌ای آتش بگیرد باید همان ابتدا جلوی آتش گرفته شود تا به خانه‌های دیگر سرایت نکند، باید جلوی ظلم نیز تا همه گیر نشده از ابتدا گرفته شود؛ پیامبر ما نیز فرموده‌اند باید جلوی ظلم ظالم را گرفت و کسی که این کار را انجام دهد در قیامت همراه من خواهد بود.

آیت الله مقتدایی با بیان اینکه که حضرت مسیح دستور می‌دهند که ریشه ظلم را بکنید پیامبر اسلام(ص) هم همین دستور را می‌دهند، اظهار کرد: هر چه هم در مورد این موضوع صحبت کنیم فایده‌ای ندارد و شما رئیس شورایی هستید که مسئولیتش گسترش صلح و عدالت است و می‌خواهیم پیام ما را به پاپ اعظم برسانید.

وی به قتل و غارت در دنیا، گور دسته جمعی شیعیان در نیجریه، جنایان داعش و تکفیری‌ها اشاره کرد و گفت: این‌ها مورد حمایت کشورهای غربی و اروپایی هستند و با پول نفت عربستان و حمایت آمریکایی‌ها هر روز خون تعدادی را می‌ریزند که انتظار ما از پاپ اعظم این است با استفاده از نفوذ کلمه‌ای که نسبت به روسای کشورهای اروپایی دارند دستور توقف این اقدامات را بدهند و جلوی آن را بگیرند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه پاپ اعظم با استفاده از نفوذی که خدا به وی داده در جهت مقابله با ظلم استفاده کند، افزود: پاپ اعظم احترام زیادی برای امام راحل قائل‌اند که فرموده‌اند در برابر هر خلاف و ظلمی اخم کنید و به فراهم آوردندگان آن تشر بزنید و ایشان را عیسی زمان خواندند، گفت: شما در برابر این ظالمان اخم کنید و به آن‌ها تشر بزنید تا ظلم ریشه کن شود.