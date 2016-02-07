بررسی لوایح شهروندان در میان مجادله اعضای شورای شهر گرگان گم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور شهردار و ۱۲ عضو در محل برگزاری جلسات پارلمان محلی شهرستان برگزار شد.

یکی از صحنه های عجیب صحن شنبه شب، مجادله اعضای حاضر پیش از آغاز رسمی جلسه بود. درحالی که افراد حاضر منتظر ورود رئیس و سایر اعضای غایب بودند، ابراهیم جرجانی یکی از اعضای شورا نسبت به اقدام اخیر نایب رئیس شورا واکنش نشان داد.

این عضو شورای شهر که به همراه چهار عضو دیگر در جلسه هفته گذشته صحن علنی غایب بود، معتقد است هیئت رئیسه نمی بایست غیبت اعضای غایب را به صورت گزارش تخلف تقدیم نهادهای نظارتی کند. وی نسبت به این موضوع انتقاداتی را به صفرعلی پایین محلی مطرح کرد.

پایین محلی که به علت غیبت رئیس شورا (تا آن لحظه) مدیریت جلسه را برعهده داشت تاکید کرد که گزارش های غیبت مطابق قانون به فرمانداری گرگان ارسال شده و اگر اعتراضی است باید در هیئت رئیسه مطرح شود.

در همین ارتباط علی اصغر یوسفی به دفاع از جرجانی برخاست و بیان کرد: من در یکی از جلسات به دلایل موجه حضور نداشتم اما آن را گزارش کردید، اگر این موضوع مطابق قانون بوده پس چرا در دوسال اخیر اجرایی نمی شده است؟

جلسه با تاخیر رسمیت پیدا کرد

در ادامه و در حالی که جلسه به صورت رسمی شروع نشده بود، ناصر گرزین هم نسبت به آنچه که تخلف نایب رئیس می نامید، انتقادات صریحی مطرح کرد. این کشمکش ها و مجادله های طرفینی اعضا موجب شد جلسه دیرتر از موعد مقرر کار خود را آغاز کند.

در نهایت با حضور اکثریت اعضا جلسه رنگ رسمیت به خود گرفت و پایین محلی که عنوان کرده بود به علت کسالت زهرا نورا رئیس شورا، جلسه را مدیریت می کند سخنانش را با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز کرد. وی در سخنان کوتاه خود به طور طعنه آمیز گفت: «همواره در دعاهای پس از نماز از خدا می خواهم آنچه تو می خواهی در شورای دوره چهارم اتفاق بیفتد نه آنچه که برخی به دنبال آن هستند.» نایب رئیس شورا همچنین از افتتاح زیرگذر گلشهر – ناهارخوران در ساعت ۱۵ یکشنبه ۱۵ بهمن خبر داد.

پس از آن نوبت به نطق پیش از دستور رسید که علیرضا پزشکپور سخنگو و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی متن بلندبالایی را برای قرائت انتخاب کرد. در متن خوانده شده از سوی وی ۳۴ نکته برای بهبود و پیشرفت شهر گرگان گنجانده شده بود که برخی از این نکات با واکنش شهردار گرگان همراه شد. حسین صادقلو که پس از چندجلسه در کنار اعضای شورا نشسته بود، بیان کرد که برخی پیشنهادات مطرح شده در نطق سخنگو برخلاف قانون بوده است.

واکنش شهردار به انتقاد سخنگو

پزشکپور که هفته گذشته نیز به ماجرای افزایش صددرصدی نرخ بلیط اتوبوس درون شهری انتقاد کرده بود بار دیگر به این موضوع پرداخت و این بار سخنش با واکنش شهردار مواجه شد. صادقلو در این باره به توضیح پرداخت و گفت: بهای بلیط اتوبوس شهری در سال گذشته افزایش پیدا نکرده بود و در سال جاری برای دوسال تصمیم گیری شده است. بر این اساس، بهای بلیط اتوبوس از ابتدای بهمن ماه از یک هزار ریال به دوهزار ریال افزایش یافته است. حسین ربیعی رئیس سابق شورا هم ضمن دعوت همه اعضا به تمکین از مصوبات درباره اظهارات پزشکپور گفت: وقتی لایحه ای به تصویب می رسد به پای همه اعضا گذاشته می شود و نباید پس از تصویب آن دیدگاه دیگری را مطرح کنیم.

صادقلو همچنین انتقاداتی به علی کلاتی یکی از جدی ترین منتقدان خود وارد کرد و مدعی شد وی نامه ای محرمانه به معاون عمرانی استاندار گلستان فرستاده است. کلاتی در دفاع از خود بیان کرد چنین نامه ای از سوی وی نوشته و ارسال نشده و او چنین اختیاری ندارد.

در ادامه گرزین پشت تریبون رفت و بحثی که پیش از رسمی شدن جلسه آغاز کرده بود را بسط و گسترش داد. وی در میان سخنانش گفت: نایب رئیس تنها زمانی به جای رئیس می تواند نامه امضا کند که رئیس شورا در منطقه نباشد و اینکه اکنون نایب رئیس این کار را انجام داده است، تخلفی آشکار است.

تذکر رئیس و عضو شورا درباره بررسی لوایح

زهرا نورا که مدیریت جلسه را در دست گرفته بود، به دفاع از جانشین خود پرداخت و گفت: امضاهای پایین محلی در غیاب و با هماهنگی وی صورت گرفته است. وی همچنین خواستار این شد که ادامه جلسه به بررسی لوایح و نامه ها اختصاص یابد و اعضا از مباحث دوطرفه خودداری کنند.

پس از این تذکر نوبت به قرائت یکی از نامه های ارسالی رسید که به عزل مسئول سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان اختصاص داشت. مباحث مطرح شده از سوی کلاتی، گرزین و جرجانی درباره عزل مختار زرگرانی هم وقت زیادی از جلسه را گرفت.

درحالی که ۱۰ دقیقه به پایان زمان مقرر جلسه باقی مانده بود یوسفی بار دیگر نسبت به عدم بررسی لوایح تذکر داد. وی مدعی شد لوایح یکی از شهروندان از تاریخ ۹ آذر هنوز در صحن مورد بررسی قرار نگرفته است.

نکته جالب در میان مباحثه و مجادله ها این بود که اعضا ضمن الصاق برچسب تخلف به همکاران خود، آنها را به رعایت و تمکین از قانون دعوت و توصیه می کردند.

در نهایت همچون هفته گذشته صحن علنی پارلمان محلی گرگان بدون آنکه مصوبه ای داشته باشد به کار خود پایان داد.