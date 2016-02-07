شرکت توزیع برق زنجان زیر ۱۰ درصد تلفات انرژی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی شامگاه شنبه در حاشیه بازید از طرح‌های شرکت توزیع برق زنجان در جمع خبرنگاران به اجرای طرح «فهام» در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این رابطه جزو پنج استان برتر کشور هستیم.

وی اظهار کرد: همه مشترکان دارای بیش از ۲۵۰ کیلوولت مصرف در بخش صنعت و کشاورزی توسط این طرح کنترل می‌شود و این طرح در استان زنجان به‌صورت بومی و محلی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: طرح فهام سیستم یکپارچه‌ای شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و بستر مخابراتی است و اطلاعاتی نظیر مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطلاعات دیگر مشترکین برق را به‌صورت نزدیک به Real Time از سمت مصرف‌کننده دریافت می‌کند.

کاظمی تأکید کرد: این سیستم با ایجاد بستر مخابراتی دو طرفه قابلیت قرائت، پیکربندی، نظارت و کنترل از راه دور کنتورها، جمع‌آوری، مدیریت، پردازش و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده را داشته و گراف‌ها و گزارش‌های لازم را تولید می‌کند و تمام این فرایندها به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

وی گفت: در بحث کاهش تلفات در استان زنجان از ۱۱.۹ درصد به ۸ درصد رسیده‌ایم که در این بخش جزو چهار استان برتر کشور هستیم که زیر ۱۰ درصد تلفات داریم.

کاظمی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در اجرای طرح‌های خود از فناوری‌های جدید استفاده می‌کند و در این امر مهم هم عملکرد بسیار قابل‌توجهی داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: این شرکت از ابتدای امسال پروژه‌هایی به ارزش ۵۴۰ میلیارد ریال در دست اجرا داشته است که برخی از این پروژه‌ها در طول سال در مناسبت‌هایی افتتاح‌شده و برخی دیگر از این پروژه‌ها به علت محدودیت‌های زمانی در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

کاظمی ابراز کرد: پروژه سایت کارگاهی فاز f و G در حال اجرا بوده و این پروژه با همکاری شهرداری به ارزش ۲.۷ میلیارد تومان در حال اجرا است که بخش عمده این پروژه به‌پایان رسیده است.