دومین المپياد ورزشی تامین اجتماعی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها در ۵ رشته شطرنج ، تنیس روی میز، دارت، تفتگ بادی و فوتبال دستی به مدت دو روز در مجموعه ورزشی نگین غرب تهران برگزار شد.

سید شهرام هروی مشاور ورزشی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص برگزاری این رقابتها به مهر گفت: با تاکیدات مسئولان سازمان و بهره گرفتن از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت ویژه برای همگانی کردن ورزش برآن شدیم برنامه هایی را برای دومیلیون و پانصدهزار بازنشسته و مستمری بگیری تامین اجتماعی به عنوان یک خانواده بزرگ طراحی و اجرا کنیم.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی وظیفه خود می داند که افرادی که جوانی خود را صرف پویایی کشور گذاشته اند را به آینده و زندگی امیدوار، نشاط ، شادابی و سلامتی را به آنان هدیه دهد .در همین راستا دومین المپیاد مستمری بگیران و بازنشستگان در ۵ رشته ورزشی به میزبانی استان تهران برگزار گردید.

هروی در خصوص نتایج این رقابتها هم گفت: حسین علی نژاد، میر نقی محمودی و حمید خیر خواه در شته دارد ، جمشید خدابنده، محمد تقی ذکایی و غلامرضا پور کاظمی در فوتبال دستی ، جلیل محمدزاده، حمید گل محمد زاده و سعید صوخکی در رشته رشته تنیس روی میز ، غلامرضا امیر پور ، حسن اکبر نژاد و خسرو جمشیدی در رشته شطرنج ، علیرضا صافی زاده ، حسین عبدلی و اکبر رست عناوین اول تا سوم را کسب کردند.