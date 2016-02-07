مرخصی مهدی هاشمی قانونی بود/رحیمی وقتی معاون اول بود پرونده داشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه زنده نگاه یک گفت: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ هستیم انشالله این انتخابات هم مثل سایر انتخابات ها پر شور و با حضور حداکثری واجدان شرایط اتفاق خواهد افتاد و مردم عزیرمان که به آرمان ها اهمیت می دهند حتما در انتخابات شرکت می کنند و تا حدود زیادی مردم با قوانین انتخاباتی آشنا شدند و سعی می کنند که خودشان رعایت کنند و هم مراقب شیطنت های دشمن هستند. ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستانی کل کشور تخلفات را به صورت مستمر رصد می کند و با متخلفان برخورد می شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: افرادی که فکر می کنند در فضای مجازی با نشانی های غلط اقداماتی را انجام می دهند دیر یا زود دستگیر می شوند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید اقداماتی را برای کنترل فضای مجازی در آستانه انتخابات انجام دهند و توقع از شورای عالی فضای مجازی است که سیاست های کلی را تدوین کنند و وزارت ارتباطات باید به زیرساخت ها توجه کند، البته دستگاه قضایی و انتظامی منتظر سایر دستگاه ها نمی ماند و قوه قضائیه به جد وراد شده است.

برخورد با توهین کنندگان به شورای نگهبان

وی با اشاره به برخی توهین ها به شورای نگهبان در روزها و هفته های اخیر گفت: در هفته های اخیر برخی حرف هایی زده شد حتی از زبان مسئولان و برخی افرادی که ادعایی در کشور دارند که مصداق تشویش اذهان عمومی و توهین و تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون است که قطعا این ها پیگیری می شود و به وقتش با آن ها برخورد می شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: عزم قوه قضائیه بر رسیدگی بدون تبعیض بر پرونده هاست. قوه قضائیه در سال های اخیر تنها با طبقه ضعیف برخورد نکرده است بلکه کسانی که در سطح عالی ترین مقامات کشور بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آن ها حکم صادر شده است. البته در سال ۹۲ بحث نظارت داخلی در قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم. بعنوان مثال در ماه های اخیر تعدادی از قضات متخلف بازداشت شدند.

مرخصی مهدی هاشمی قانونی بود و تحت فشار نبودیم

معاون اول قوه قضائیه در مورد مخالفت برخی با مجوز مرخصی به مهدی هاشمی گفت: اعطای مرخصی به این فرد به خاطر انتخابات نبوده است. البته در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت و حکم هم گرفت اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد. این فرد بر اثر نظر پزشک نیاز پیدا کرد به دلیل ناراحتی کلا در بیمارستانی بیرون از زندان برود و درمان شود. این متهم یک عمل جراحی داشته و پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد شاید به جهت حساسیت هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد تا آنجایی که می دانم برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در موارد دیگر تحت فشار بوده است یا خیر گفت: در مورد این پرونده فشارهایی به قوه می آمد مهم این است که دستگاه قضایی تسلیم نشد و نکته دیگر این است که وقتی یک طرف یک پرونده دارای ثروت و قدرت باشد حتما فشار وارد خواهد کرد.

توضیح سخنگوی قوه قضائیه در مورد علت عدم انتشار جزئیات پرونده مهدی هاشمی

وی در مورد اینکه چرا جزئیات پرونده مهدی هاشمی با وجود اینکه بالای ۱۰۰ میلیون تومان جرم و تخلف داشته بر اساس قانون منتشر نشده گفت: در این خصوص با دو مشکل مواجه هستیم؛ یک بحث این است که می گوید حکم قطعی باید منتشر شود. حالا اگر حکم طولانی بود و به صدا و سیما دادند آیا پول می گیرند تا منتشر کنند؟ یا روزنامه ها می خواهند پول بگیرند یا نه؟ ضمن اینکه در قانون نیامده قوه موظف به انتشار است و نگفته فقط محکومیت منتشر شود یا دادنامه هم باید منتشر شود. در مورد پرونده مهدی این فرد اتهاماتی داشت که مجموعاً تحت ۳ عنوان جرم برای دادگاه محرز شد ارتشا، اختلاس و مسائل ضد امنیتی.

این فرد درباره جرم ارتشا به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۵ میلیون دلاری از بابت اختلاس محکوم به ۱۰ سال حبس و یک میلیارد و خورده ای تومان و در مورد مسائل امنیتی هم ۵ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد که جمعا ۲۵ سال حبس ۵۰ ضربه شلاق جزای نقدی ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و یک میلیارد و خورده ای تومان محکومیت داشت.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر ملاک ما قانون است باید ببینیم قانون چه گفته وقتی می گوید حکم قطعی انتشار یابد یعنی کلی حکم خب چنین چیزی امکان پذیر نیست کدام روزنامه است کل صفحات خود را بدون پول به این احکام اختصاص دهد؟ ممکن است بگویند قوه قضائیه باید پولش را پرداخت کند چنین چیزی برای قوه دیده نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهدی هاشمی هنوز رد مال و جزای نقدی را نداده است قانون حدی مشخص نکرده است کسانی که معمولا حبس هستند به آنها ابلاغ می شود اگر بدهند به نفعشان است اگر ندهند از اموالی که دارند ضبط می شود اگر نه بدل از آن باید در حبس بمانند.

محمدرضا رحیمی وقتی معاون رئیس جمهور بود پرونده داشت

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: نمی توانیم کسی را که صاحب قدرت و ثروت نیست تعقیب کنیم اما با صاخبان قدرت و ثروت کاری نداشته باشیم. این تبعیض نذاشتن باید در همه حوزه ها باشد ما عزم داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم در مورد مرخصی قرار بازداشت ها هم باید اینگونه باشد که هست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال‌های اخیر دیگر طبقه ضعیف محکوم نیستند و کسانی که در سطح عالی ترین مقام اجرایی کشور بودند یا در زندان بوده و یا الان پرونده هایشان در حال رسیدگی است. بعنوان مثال آقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس جمهور سابق بود برایش پرونده شکل گرفت اما تا حکم قطعی شود زمان برد. شما پرونده های نفتی را نگاه کنید چه کسانی هستند؟ اینها آفتابه دزدها بودند؟ حتی فرزندان مسئولین بودند یک زمانی فردی که مسئولیت بالایی در کشور داشت همزمان دو تا از بچه هایش در زندان بودند.

محسنی اژه‌ای گفت: ما در همین ماه های گذشته تعدادی قاضی دستگیر کردیم الان بازداشت هستند برخی صلب صلاحیت شدند پس عزم ما در مبارزه با هر جرمی جدی است اما آیا در عمل همه جا توانسته ایم موفق باشیم؟