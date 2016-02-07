ممنوع الخروجی هیئت مدیره یک واحد صنعتی/نیاز ۱۷ میلیاردی چرم وپوست

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان با دستور کارهایی همچون رفع مشکلات واحدهای چرم و پوست و زاگرس خودرو لرستان همچنین موضوع اخذ اسناد تفکیکی نواحی صنعتی استان برگزار شد.

نیاز ۱۷ میلیارد تومانی برای راه اندزای مجتمع چرم و پوست لرستان

مدیرعامل شرکت چرم و پوست لرستان نبود زیرساخت های مناسب را از مشکلات موجود برای راه اندازی مجدد این مجتمع دانست و اظهار داشت: از وقتی که این مجتمع را از متولی قبلی آن یکی بنیاد مستضعفان تحویل گرفتیم هیچ امکانات برق رسانی نداشته در حالیکه امتیاز برق آن در سال های گذشته حدود ۲.۵ مگابایت بوده است.

سام نژاد با اشاره به اینکه امتیاز برق مجتمع چرم و پوست به دلیل بدهی آن در سال ۷۶ توسط شرکت توزیع برق ضبط شده است افزود: با توجه به فراهم بودن بستر برق رسانی در این مجموعه خواستار بازگرداندن ۲.۵ مگابایت برق به آن بوده تا از این طریق بتوانیم دو چاه عمیق موجود در مجموعه را راه اندازی کرده و مشکل برق آن را نیز رفع کنیم.

وی با بیان اینکه برای تامین سوخت سه فاز مجتمع چرم و پوست لرستان دو هزار و ۵۰۰ متر مکعب در ساعت گاز نیاز است اضافه کرد: از شرکت گاز لرستان تقاضا داریم گاز مورد نیاز این مجتمع را تامین کنند.

مدیرعامل شرکت چرم و پوست لرستان هزینه برآورد شده برای راه اندازی مجتمع چرم و پوست لرستان را ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برشمرد و گفت: این مبلغ برای تولید چهار هزار جلد سالامبور در روز برآورد شده است.

پس از درخواست های مطرح شده از سوی سرمایه گذار و مدیرعامل جدید شرکت چرم و پوست لرستان نماینده شرکت گاز لرستان با تامین گاز این مجموعه به شرط اعلام میزان مصرف گاز آن از سوی سرمایه گذار موافقت کرد و به دلیل حضور نداشتن نماینده شرکت توزیع برق مشکل برق آن تعیین تکلیف نشد.

هیئت مدیره زاگرس خودرو ممنوع الخروج هستند

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه مهلت سه ماه به شرکت زاگرس خودرو برای تقسط بدهی خود به بانک های ملی و صادرات و اعلام میزان بدهی مالیاتی آن از سوی اداره کل مالیات استان برای پرداخت بود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان میزان بدهی های مالیاتی شرکت زاگرس خودرو را حدود پنج میلیارد تومان برشمرد و گفت: از این مقدار ۲۰۰ میلیون تومان مربوط به مالیات بر درآمد، دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، یک میلیارد تومان مربوط به مالیات تکلیفی و ۳۰۰ میلیون تومان مربوط به مالیات حقوق بوده است.

محمدرضا محمدی افزود: به دلیل بالا بودن میزان بدهی های مالیاتی شرکت زاگرس خودرو اعضاء هیئت مدیره آن ممنوع الخروج شده اند و با وجود اینکه بارها به آن ها اعلام شده است در صورت مراجعه این میزان بدهی را برای آن ها تقسیط می کنیم هیچ مراجعه ای نداشته اند.

وی گفت: هیئت مدیره این شرکت به دنبال پرداخت بدهی نبوده بلکه به دنبال رفع مشکل ممنوع الخروجی خود هستند برای این منظور از ستاد تسهیل خواسته اند به آن ها کمک کند.

بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد امور مالیاتی لرستان ظرف مدت ۱۰ روز میزان بدهی شرکت زاگرس خود را اعلام کرده سپس برای پرداخت این میزان بدهی مطابق نظر این سازمان تصمیم گیری شود.