به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی واحد بوشهر، مراسم افتتاحیه مسابقات سراسری ورزشی کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیران و مسئولان سازمان مرکزی و واحد بوشهر، سرپرستان، مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات در سالن شهید محسن چکاه مجموعه ورزشی امیرالمؤمنین(ع) واحد بوشهر آغاز شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه در آموزه های دینی ما به ورزش تأکیدات فراوانی شده است، گفت: لازمه رشد و توسعه همه جانبه جوامع بشری ارتقای فرهنگ است و تأثیر ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک پدیده تربیتی سازنده و مفید در غنای فرهنگی هر جامعه حائز اهمیت است.

یوسف قیصری، ورزش را یکی از مهم‌ترین عوامل دوری افراد از آسیب های اجتماعی عنوان و تصریح کرد: جامعه ای که به ورزش اهمیت دهد از انحرافات و آسیب های اجتماعی دور خواهد ماند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان نقش مؤثری در پرورش فکری و ذهنی آنان خواهد داشت، اضافه کرد: تربیت بدنی و ورزش در کنار شکل دادن به استعدادهای جسمانی، حرکتی، روانی و اجتماعی افراد شرایط مناسبی برای اوقات فراغت دانشجویان است.

رئیس واحد بوشهر فعالیت‌های ورزشی را یک کار گروهی توأم با همبستگی، همکاری، گذشت، دوستی و بسیاری از ارزش های انسانی و اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: هر چند در میدان مسابقه، رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق در کنار همدیگر هستند.

قیصری ورزشکاران را چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین الملی سفیران فرهنگی استان و کشورشان دانست و بیان کرد: یکی دیگر از خصوصیات کارگروهی، تبادل و انتقال فرهنگ است.

معاون اداره کل ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه امور ورزشی و تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار حائز اهمیت است، گفت: با اختصاص بودجه ورزشی انتظار می رود شاهد فعالیت های ورزشی بیشتری در واحدها و مراکز آموزشی کشور باشیم.

عزیزخانی ادامه داد: در سال های اخیر با مدیریت دکتر میرزاده بخش ورزش کارکنان و اعضای هیأت علمی بخوبی رونق گرفته است که گواه آن برگزاری منظم و دوره ای مسابقات مختلف در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از واحدها و مراکز دانشگاهی از امکانات ورزشی مناسبی برخوردارند، گفت: برگزاری مسابقات سراسری اعضای هیئت علمی و کارکنان در راستای رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی به نمایندگان ورزشی استان ها یادآورشد: واحدها و مراکز آموزشی باید به ورزش، آمادگی جسمانی و سلامت بدنی توجه خاص داشته باشند. ورزش شادابی و نشاط را به همراه دارد و سستی و خمودی را می‌زداید.

در این مراسم عزیزخانی معاون اداره کل ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسلامی، کتال رئیس اداره مسابقات قهرمانی، نیک بخش رئیس انجمن تنیس روی میز دانشگاه آزاد اسلامی، توسلی رئیس انجمن والیبال دانشگاه آزاد اسلامی، قیصری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، معاونین و مدیران کل واحد بوشهربه همراه مربیان، سرپرستان و ورزشکاران تیم های ورزشی شرکت کننده در مسابقات حضور داشتند.