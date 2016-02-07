بزرگترین طرح ورمی کمپوست استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان بوشهر، به مناسبت دهه فجر انقلاب، یک طرح تولید ورمی کمپوست حیوانی متعلق به شرکت تعاونی اطلس سبز جنوب در شهرستان بوشهر روستای چاهکوتاه توسط استاندار بوشهر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ظرفیت این طرح ۱۵ هزار تن، شامل ۱۰ هزار تن از فضولات مرغی و پنج هزار تن از فضولات موارد دیگر دامی است.

مصطفی قلی پورافزود: طرح تولید کمپوست و کود های آلی در زمینی به مساحت چهار هکتار و زیر بنای هزار و ۴۰۰ متر مربع در بخش مرکزی بوشهر و در روستای چاهکوتاه ساخته شده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: میزان سرمایه گذاری این طرح ۱۵ هزارمیلیون ریال و اشتغال حاصل از آن ۱۲ نفر است.

وی اضافه کرد: از مزایای احداث این طرح می توان به تولید کود با منشأ حیوانی و ارگانیک برای مصارف کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنعتی منطقه، کمک به توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد.

وی در پایان ابراز کرد: با احداث این قبیل طرح‌ها زمینه برای ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی و استفاده کمتر از کودهای شیمیایی فراهم گردیده و از این طریق می توان به حفظ محیط زیست کمک شایانی کرد.