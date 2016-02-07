به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی سپاه، حجت‌الاسلام عبدالکریم اعلمی‌نژاد در رزمایش گردان امام حسین(ع) اظهار کرد: بسیجیان در همه زمان‌ها و عرصه‌ها نگاهشان به نگاه و فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و هست.

اعلمی‌نژاد با بیان اینکه انسان‌های بزرگ، ولایتمدار و یکتاپرست که دل در گرو دین خدا دارند کارها و حرکاتشان بزرگ و تاثیرگذار است، ادامه داد: این افراد سبک زندگی آزادمردی، عزت‌مداری و اقتدار را در جامعه ترویج می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه امام(ره) بخاطر توکلی که به خدا داشت حرکت انقلابی ایشان نیز بزرگ بود، خاطرنشان کرد: حرکت امام(ره) برای نجات بشریت و مستضعفین جهان رقم خورد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه انقلاب ما برای مستضعفین عزت و سربلندی به ارمغان آورد، افزود: دغدغه امام(ره) این بود که مومنان زیر دست کفار در ذلت و خواری نباشند.

اعلمی‌نژاد با تاکید بر اینکه مومنان نباید تسلط بر مومنان داشته باشند، تصریح کرد: کسانی که بزرگند در دنیا سختی‌های بزرگتری نیز دیده‌اندتا بتوانند مردم را هدایت کرده و مردم را با سختی‌ها آشنا کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی تمام همت خود را بر فتنه‌اگیزی متمرکز کرده‌اند در حالی که خود را پیرو امام(ره) می‌دانند، گفت: برخی می‌خواهند با خاطره‌سازی از خود خط امام(ره) را منحرف کرده و راه ارتباط با استکبار هموار کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه انتخابات در کشور ما همیشه پرشور بوده، هست و خواهد بود، یادآور شد: یک رای ما در انتخابات نقطه عزت و سربلندی نظام ما در برابر استکبار است.