مدیریت رفتار ایران با اهرم برگرداندن تحریم توسط دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، فؤاد ایزدی شامگاه شنبه در جشن دهه فجر انقلاب که به همت مجمع اصولگرایان استان قم در مسجد چهارمردان برگزار شد، پیرامون رابطه ایران و آمریکا اظهار داشت: رابطه این دو با هم از دو سال گذشته متحول شده است به گونه‌ای که اگر در گذشته وزرای خارجه دو کشور همدیگر را درجایی می‌دیدند راهشان را کج می‌کردند و کاری به هم نداشتند اما امروز ارتباطات تلفنی هر هفته وجود دارد و دیدارهای پی در پی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه روابط خارجی اصولاً رفت و آمد و گفت‌وگو چیز بدی نیست و اگر به نفع منافع کشور باشد می‌تواند مفید باشد، گفت: ملاک موفقیت این است که ببینیم در این ارتباطات چه چیزی گرفته و چه چیزی داده‌ایم.

این کارشناس مسائل سیاسی، تصریح کرد: در رابطه با آمریکا طی این دوسال خیلی چیزها خصوصاً در رابطه با هسته‌ای داده‌ایم مانند هزار کیلو اورانیوم غنی شده که اکنون دیگر نداریم و از کشور خارج شد و یا از دست دادن بخش اصلی سایت هسته‌ای اراک و بسیاری امتیازهای دیگر که از دست دادیم و در قبال آن قرار شده برخی تحریم‌ها تعلیق شود که آن هم به صورت مدت‌دار است.

وی با اشاره به برجام و لغو تحریم‌ها، گفت: به نظر می‌رسد در این برنامه‌ریزی طرف مقابل می‌خواهد رفتار ایران را مدیریت کند آن هم با اهرم برگرداندن تحریم‌ها؛ به طور مثال لذت سفر با هواپیماهای جدید را به ما می‌چشانند اما اگر با آن‌ها همراه نشویم این لذت را دوباره از ما می‌گیرند.

آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران است

ایزدی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت آمریکا یک برنامه میان مدت و یک برنامه دراز مدت دارد که در برنامه میان مدت لیستی از اهرم‌های قدرت در ایران تهیه کرده مانند اهرم هسته‌ای، قدرت موشکی و دفاعی ایران و در صدد محدود کردن آن‌ها است.

وی گفت: اکنون شاهزادگان عربستانی از نسل‌های قبل خود بسیار تندتر رفتار می‌کنند چون آمریکایی‌تر هستند و از میان شاهزادگان عربستان، محمد بن‌نایف مهره مورد علاقه آمریکاست و آموزش دیده آنها است که به همین دلیل در پی به سلطنت رساندن او پس از ملک سلمان هستند.

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران تصریح کرد: وقتی دولت عربستان از تصمیم سران این کشور درباره حمله به یمن خبر داد آمریکا نه تنها به ظاهر مخالفت نکرد بلکه حمایت خود را از این اقدام اعلام کرد.

وی در خصوص مدیریت در مباحث داخلی کشور نیز اظهار داشت: با وجود همه ضعف‌ها اما جمهوری اسلامی اقدامات خوبی را برای مردم انجام داده است که در خیلی جاهای دنیا همین کارها را هم برای مردمشان انجام نداده‌اند مانند اوباما که یکی از شعارهای انتخاباتی خود را حل مشکل بیمه اعلام کرد و هنوز هم نتوانسته است آن را به شکل کامل حل کند.

ایزدی با بیان اینکه دشمن در برنامه دراز مدت خود سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را برنامه ریزی کرده است، افزود: آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران است.

کسانی باید وارد مجلس شوند که دغدغه نظام را دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری که باید مراقب جریان انقلابی درون نظام باشید و اینکه شورای امنیت جای افراد حزب اللهی است، گفت: انتخابات مجلس از ابن لحاظ دارای اهمیت است که باید افرادی به آن وارد شوند که همانند رهبری دغدغه نظام را داشته باشند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مسئله نقض برجام، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در نامه به رئیس جمهور تأکید کرده بودند که در صورت نقض برجام توسط طرف مقابل ایران هم باید آن را نقض کند ولی در مسئله تصویب قانون محدودیت ویزا که آقای ظریف آن را نقض برجام دانست، دولت نه تنها اقدامی انجام نداد بلکه روند اجرای برجام را با ارسال ۱۱ تن اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور تسریع کرد.

وی افزود: آنچه در برجام مورد توافق واقع شده بود، خارج کردن ۱۰ تن اورانیوم از کشور به شکل تدریجی بود اما جای سئوال دارد که چرا دولت به جای ۱۰ تن، ۱۱ تن خارج کرد و به جای روند تدریجی، روند یک‌روزه را مورد استفاده قرار داد.

ایزدی توضبح داد: اجرای برجام بر اساس متن توافق، داوطلبانه است اما این داوطلبانه بودن برای طرف مقابل است نه برای ما چرا که نقض برجام مشکلی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند و آن‌ها در مذاکرات به آنچه می‌خواستند رسیدند و انرژی هسته‌ای ما را تا حد امکان محدود کردند.