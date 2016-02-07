اتحادیه اروپا خواستار توقف تخریب منازل فلسطینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی خواست تخریب منازل فلسطینی ها در کرانه باختری را متوقف نماید. این اتحادیه اقدام تل آویو در تخریب خانه های فلسطینیان را محکوم کرد.

بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که در هفته های اخیر تحولاتی در کرانه باختری روی داده که دوام کشور آینده فلسطینی را تهدید کرده و طرف های مختلف را بازهم بیشتر از یکدیگر دور می کند.

این بیانیه افزود: ما از مقامات اسرائیلی می خواهیم که از تصمیمات خود دست برداشته و هرگونه تخریب آتی منازل فلسطینی ها را متوقف کنند.

در این بیانیه به اجازه تل آویو برای ساخت بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری و تخریب ۲۰ منزل در جنوب الخلیل در ابتدای ماه فوریه جاری اشاره شده است. این بیانیه تاکید کرد که روند تخریب منازل فلسطینی ها به دلیل وسعت آن و افرادی که تحت تاثیر قرار گرفته اند و همچنین کودکانی که نیاز به حمایت دارند به شدت نگران کننده است.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز روز جمعه اظهار داشت که در قبال عدم تحقق هر گونه پیشرفت در نزاع فلسطین و رژیم صهیونیستی در زمان دبیرکلی وی بر این سازمان، احساس گناه می کند.