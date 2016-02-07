درخواست مارتین کوپلر از پارلمان لیبی برای رای اعتماد به دولت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «مارتین کوپلر» فرستاده سازمان ملل به لیبی از پارلمان این کشور که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود خواست به ترکیب جدید دولت وحدت ملی این کشور که طی روزهای آینده به پارلمان معرفی می شود رای اعتماد دهد.

کوپلر پس از دیدار با «عقیله صالح» رئیس پارلمان لیبی در شهر شحات در شرق این کشور گفت: من تمام سیاستمداران لیبی و بخصوص اعضای مجلس نمایندگان را به دادن رای اعتماد به ترکیب جدید دولت وحدت ملی دعوت می کنم.

وی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند سیاسی در لیبی افزود: باید به سرعت برای تصویب ترکیب جدید دولت وحدت ملی که به پارلمان ارائه خواهد شد اقدام شود.

در همین حال «عقیله صالح» رئیس پارلمان لیبی اظهار داشت که اگر دولت جدید شایسته رای اعتماد باشد نمایندگان به آن رای اعتماد خواهند داد و اگر نمایندگان در شایستگی وزیران و دولت جدید متقاعد نشوند به آن رای اعتماد نمی دهند زیرا رای اعتماد از جمله وظایف اصلی نمایندگان مجلس است.

لازم به ذکر است که دو هفته پیش زمانی که «فایز السراج» بر اساس توافقنامه صخیرات برای تشکیل دولت وحدت ملی ۳۲ وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، نمایندگان لیبی به این دولت رای اعتماد ندادند و به فایز السراج مهلت دادند دولت جدیدی با پست های وزارتی کمتر تشکیل دهد.