  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۵۷

درخواست مارتین کوپلر از پارلمان لیبی برای رای اعتماد به دولت جدید

درخواست مارتین کوپلر از پارلمان لیبی برای رای اعتماد به دولت جدید

«مارتین کوپلر» فرستاده سازمان ملل به لیبی پارلمان این کشور را به دادن رای اعتماد به کابینه جدید دولت وحدت ملی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «مارتین کوپلر» فرستاده سازمان ملل به لیبی از پارلمان این کشور که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود خواست به ترکیب جدید دولت وحدت ملی این کشور که طی روزهای آینده به پارلمان معرفی می شود رای اعتماد دهد.

کوپلر پس از دیدار با «عقیله صالح» رئیس پارلمان لیبی در شهر شحات در شرق این کشور گفت: من تمام سیاستمداران لیبی و بخصوص اعضای مجلس نمایندگان را به دادن رای اعتماد به ترکیب جدید دولت وحدت ملی دعوت می کنم.

وی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند سیاسی در لیبی افزود: باید به سرعت برای تصویب ترکیب جدید دولت وحدت ملی که به پارلمان ارائه خواهد شد اقدام شود.

در همین حال «عقیله صالح» رئیس پارلمان لیبی اظهار داشت که اگر دولت جدید شایسته رای اعتماد باشد نمایندگان به آن رای اعتماد خواهند داد و اگر نمایندگان در شایستگی وزیران و دولت جدید متقاعد نشوند به آن رای اعتماد نمی دهند زیرا رای اعتماد از جمله وظایف اصلی نمایندگان مجلس است.

لازم به ذکر است که دو هفته پیش زمانی که «فایز السراج» بر اساس توافقنامه صخیرات برای تشکیل دولت وحدت ملی ۳۲ وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، نمایندگان لیبی به این دولت رای اعتماد ندادند و به فایز السراج مهلت دادند دولت جدیدی با پست های وزارتی کمتر تشکیل دهد.

کد مطلب 3043658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها