محمدحسین قربانی با انتقاد از اینکه بیمه ها از حمایت بیماران روانی شانه خالی می‌کنند، گفت: به طور حتم همه بیماران و نیازمندان از جمله بیماران روانی، بیماران صعب العلاج و مزمن باید تحت حمایت های بیمه ای قرار گیرند اما متاسفانه درحال حاضر بیمه ها از تحت پوشش قرار دادن بیماران روانی طفره می روند.

وی با تاکید براینکه همه نیازمندان به سیستم درمان باید از ظرفیت و حمایت های بیمه ای برخوردار باشند، افزود: با توجه به اینکه مجلس منابع لازم را برای این مورد اتخاذ کرده و دولت درسند طرح تحول سلامت به آن توجه کرده بنابراین جداسازی و تفکیک بیمه بیماران روانی از سایر بیماران منطقی نیست.

قربانی با اشاره به اینکه عدم توجه بیمه‌ها به بیماران روانی به دلیل کمبود اعتبارات و نپرداختن سهم سرانه به بیمه‌ ها از سوی دولت است، تصریح کرد: بی‌توجهی دولت به پرداخت سهم سرانه بیمه‌ها خلاف برنامه پنجم است و نمی‌توان از کنار این موضوع به سادگی گذشت.

وی گفت: متاسفانه یکی از ضعف های حال حاضر سازمان های بیمه‌گر بی توجهی به تجمیع بیمه‌ها است، البته امیدواریم که تجمیع بیمه ها در سال آینده اجرایی شده و پیش نویس این موضوع در قانون برنامه ششم نیز دیده شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی را به حوزه سلامت اختصاص نداده نمی توان انتظار حل مشکلات بیمه ای را داشت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: مجلس شورای اسلامی به شدت مصمم است بودجه سلامت را برای سال آینده پایدار کند، بنابراین امیدواریم با رفع مشکلات حوزه سلامت و بیمه ها مردم از خدمات بهتری در بخش بهداشت و درمان بهره مند شوند.