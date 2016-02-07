  1. استانها
  2. تهران
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

شهردار قدس مطرح کرد:

کمیته ویژه کاهش هزینه ها در شهرداری قدس تشکیل شد

کمیته ویژه کاهش هزینه ها در شهرداری قدس تشکیل شد

قدس-شهردار قدس گفت: برای کاهش حداکثری هزینه ها در عرصه مدیریت شهری قدس، کمیته ای ویژه تشکیل شده که بر مبنای آن برنامه های شهری به گونه ای تنظیم می شود که با بار مالی حداقلی همراه شود.

محمد صادق کولیوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش مجموعه مدیریت شهری برای کاهش هزینه ها در این عرصه اظهار داشت:در شرایطی که تنگنای مالی شدیدی در حوزه شهرداری این منطقه حاکم است بطور طبیعی باید با اتخاذ تمهیداتی موثر و کارآمد برنامه ها به گونه ای تنظیم شود تا کف هزینه ها مدنظر قرار گیرد.

شهردار قدس افزود:در همین ارتباط،کمیته ای در شهرداری تشکیل شده که با کار مطالعاتی و کارشناسی،کاهش حداکثری هزینه ها در برنامه ها و اولویت گذاری ها لحاظ می شود.

کولیوند گفت: یکی از الزامات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،مدیریت منابع مالی است تا بر اساس آن از حداقل امکانات و ظرفیت ها،حداکثر بهره برداری محقق شود.

شهردار قدس عنوان کرد: نباید از نظر دور داشت که به هر حال بهبود کاستی ها و کمبودهای زیرساختی و مهاجرپذیری این منطقه در افزایش هزینه ها تاثیر بسزایی ایفا می کند اما با این وجود با بهره گیری از نظریات اهل فن و کارشناسان نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا مدیریت شهر بر مبنای بهره وری حداکثری از هزینه حداقلی  امور شهری را پیگیری کند.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری شهر قدس با افزایش یک هزار و ۸۰۰ نفری دانش آموز مواجه شده و این در شرایطی اتفاق افتاد که کل کشور با کاهش جمعیت  محصلان روبرو بود.

کولیوند یادآور شد: نرخ رشد جمعیتی هفت درصدی در عرصه دانش آموزی شهر قدس به تنهایی موید میزان حجم مهاجرت ها به این منطقه است و بطور طبیعی در چنین شرایطی باید امکانات متعدد شهری، رفاهی، فضای سبز، حمل و نقل و... نیز مناسب با رشد جمعیت ارتقا یابد که این امر مستلزم تزریق اعتبار ویژه و خاص به خود است که تلاش می شود حتی المقدور با کاهش هزینه ها این امر خطیر محقق شود.

کد مطلب 3043666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها