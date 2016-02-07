کمیته ویژه کاهش هزینه ها در شهرداری قدس تشکیل شد

محمد صادق کولیوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش مجموعه مدیریت شهری برای کاهش هزینه ها در این عرصه اظهار داشت:در شرایطی که تنگنای مالی شدیدی در حوزه شهرداری این منطقه حاکم است بطور طبیعی باید با اتخاذ تمهیداتی موثر و کارآمد برنامه ها به گونه ای تنظیم شود تا کف هزینه ها مدنظر قرار گیرد.

شهردار قدس افزود:در همین ارتباط،کمیته ای در شهرداری تشکیل شده که با کار مطالعاتی و کارشناسی،کاهش حداکثری هزینه ها در برنامه ها و اولویت گذاری ها لحاظ می شود.

کولیوند گفت: یکی از الزامات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،مدیریت منابع مالی است تا بر اساس آن از حداقل امکانات و ظرفیت ها،حداکثر بهره برداری محقق شود.

شهردار قدس عنوان کرد: نباید از نظر دور داشت که به هر حال بهبود کاستی ها و کمبودهای زیرساختی و مهاجرپذیری این منطقه در افزایش هزینه ها تاثیر بسزایی ایفا می کند اما با این وجود با بهره گیری از نظریات اهل فن و کارشناسان نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا مدیریت شهر بر مبنای بهره وری حداکثری از هزینه حداقلی امور شهری را پیگیری کند.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری شهر قدس با افزایش یک هزار و ۸۰۰ نفری دانش آموز مواجه شده و این در شرایطی اتفاق افتاد که کل کشور با کاهش جمعیت محصلان روبرو بود.

کولیوند یادآور شد: نرخ رشد جمعیتی هفت درصدی در عرصه دانش آموزی شهر قدس به تنهایی موید میزان حجم مهاجرت ها به این منطقه است و بطور طبیعی در چنین شرایطی باید امکانات متعدد شهری، رفاهی، فضای سبز، حمل و نقل و... نیز مناسب با رشد جمعیت ارتقا یابد که این امر مستلزم تزریق اعتبار ویژه و خاص به خود است که تلاش می شود حتی المقدور با کاهش هزینه ها این امر خطیر محقق شود.