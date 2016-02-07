به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی ایران با دو نماینده در این رقابتها حضور یافته که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بشیر باباجان زاده در دور نخست بالینت لام کشتی گیر مجارستانی را پیش رو داشت که وی در این دیدار حاضر نشد.

باباجان زاده در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر لوکاس باناک کشتی گیر کهنه کار لهستانی و دارنده مقام پنجم جهان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله نیز با نتیجه ۳ بر صفر از سد استفان لاوریچ از کرواسی گذشت و فینالیست شد. البته وی به دلیل آسیب دیدگی جزیی از ناحیه کتف با صلاحدید کادر فنی و برای عدم تشدید آسیب دیدگی با گواهی پزشکی مقابل کوانگ منگ دارنده مدال نقره آسیا و برنز بازیهای آسیایی از چین کشتی نگرفت و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۵ کیلوگرم نیز داود عابدین زاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب جاوید حمزاتوف دارنده مدال برنز جهان از بلاروس شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، عابدین زاده به گروه شانس مجدد رفت.

وی با توجه به حاضر نشدن میچاک از لهستان به دلیل آسیب دیدگی در دیدار رده بندی مقابل الکساندر کیکینوف کشتی گیر کهنه کار و دارنده مدال برنز جهان و قهرمان اروپا در وزن ۷۴ کیلوگرم از بلاروس با نتیجه یک بر چهار شکست خورد و پنجم شد.

رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان در شهر زومباتلی مجارستان برگزار می شود.