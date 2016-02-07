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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۲۰

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد:

صلاحیت ۵۶۱ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی تایید شد

صلاحیت ۵۶۱ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی تایید شد

مشهد- سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی از تایید صلاحیت ۵۶۱ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پور مهدی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان در استان، ۲۶۶ نفر رد صلاحیت شده اند و ۲۷ نفر نیز انصراف دادند.

وی افزود: از حوزه های انتخابیه تربت جام ۳۷ نفر تایید و ۱۸ نفر رد، تربت حیدریه ۳۳ نفر تایید و ۱۴ نفر رد، چناران ۱۹ نفر تایید و ۱۵ نفر رد، خواف ۲۴ نفر تایید و ۱۱ نفر رد و درگز ۱۷ نفر تایید و ۱۲ نفر رد صلاحیت شدند.

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی با بیان این که صلاحیت ۲۱ نفر در حوزه ی انتخابیه ی سبزوار  تایید و هشت نفر رد شده است؛ گفت: در حوزه های فریمان صلاحیت  ۳۴ نفر تایید و ۱۰ نفر رد، قوچان ۲۶ نفر تایید، هشت نفر رد، کاشمر ۱۵ نفر تایید، هشت نفر رد، گناباد ۱۵ نفر تایید، مشهد ۲۹۱ نفر تایید، ۱۳۷ نفر رد و نیشابور ۲۹ نفر تایید و ۲۰ نفر رد شده است.  

پورمهدی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعیه هیئت نظارت بر انتخابات به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که صلاحیت داوطلبی آنها در مرحله قبل مورد تایید قرار گرفته و براساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد گردیده می‌رساند به استناد تبصره ۳ از بند ۲ ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ۱۷ بهمن لغایت ۱۹ بهمن ماه به دبیرخانه هیئت نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم کنند.

گفتنی است؛ در خراسان رضوی تنها چهار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی واجد شرایط مندرج در این اطلاعیه می باشند.

کد مطلب 3043672

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