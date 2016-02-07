صلاحیت ۵۶۱ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پور مهدی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان در استان، ۲۶۶ نفر رد صلاحیت شده اند و ۲۷ نفر نیز انصراف دادند.

وی افزود: از حوزه های انتخابیه تربت جام ۳۷ نفر تایید و ۱۸ نفر رد، تربت حیدریه ۳۳ نفر تایید و ۱۴ نفر رد، چناران ۱۹ نفر تایید و ۱۵ نفر رد، خواف ۲۴ نفر تایید و ۱۱ نفر رد و درگز ۱۷ نفر تایید و ۱۲ نفر رد صلاحیت شدند.

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی با بیان این که صلاحیت ۲۱ نفر در حوزه ی انتخابیه ی سبزوار تایید و هشت نفر رد شده است؛ گفت: در حوزه های فریمان صلاحیت ۳۴ نفر تایید و ۱۰ نفر رد، قوچان ۲۶ نفر تایید، هشت نفر رد، کاشمر ۱۵ نفر تایید، هشت نفر رد، گناباد ۱۵ نفر تایید، مشهد ۲۹۱ نفر تایید، ۱۳۷ نفر رد و نیشابور ۲۹ نفر تایید و ۲۰ نفر رد شده است.

پورمهدی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعیه هیئت نظارت بر انتخابات به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که صلاحیت داوطلبی آنها در مرحله قبل مورد تایید قرار گرفته و براساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد گردیده می‌رساند به استناد تبصره ۳ از بند ۲ ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ۱۷ بهمن لغایت ۱۹ بهمن ماه به دبیرخانه هیئت نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم کنند.

گفتنی است؛ در خراسان رضوی تنها چهار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی واجد شرایط مندرج در این اطلاعیه می باشند.