به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان درباره تصمیم کشور عربستان برای عدم بازی تیم‌هایش در کشور ایران، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در دوحه برگزار شد، مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و ما هم استدلال‌هایمان را ارائه دادیم و خطاهای عربستان را ذکر کردیم و گفتیم این کشور تحت تاثیر مسائل سیاسی است.

وی افزود: ایران کشور امنی است. عربستان به خاطر حکامی که به فدراسیون این کشور تحمیل شده اند این تصمیم را گرفته است. هرچند درخواست امارات در آن جلسه رد شد ولی عربستانی‌ها اعلام کردند به هیچ عنوان به خاطر دستور حکامشان نمی‌توانند تیم‌هایشان را به ایران بیاورند.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: اگر بین ایران و عربستان تا ۲۵ اسفند تفاهم شد که هیچ اگر نه قرار شد مسابقات در یک کشور بی طرف برگزار شود. این تصمیم گرفته شده است.

کفاشیان تاکید کرد: به هر حال اگر این موضوع در سطح سیاسی حل نشود، در سطح فوتبال هم تفاهم نمی‌شود و باید مسابقات را در یک کشور بی طرف برگزار کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان داشت پیشنهاد بازی تیم‌های عربستانی در ایران را بدون حضور تماشاگران مطرح کنید؟ گفت: تمام این پیشنهادات را دادیم. اما آنها گفتند اجازه ورود به ایران را نداریم. این مطلبی بود که آنها عنوان کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه سرانجام این موضوع چه خواهد شد، تاکید کرد: ما امروز با وزیر ورزش جلسه داریم و کسب تکلیف می کنیم و بر اساس آن پیشنهاد می‌کنیم که نظرمان چیست و چه کاری می‌کنیم. باید نظر قطعی را بدهیم.

کفاشیان با بیان اینکه عربستانی‌ها تاکید دارند فضا برای آمدنشان به ایران فراهم نیست، درباره نتیجه عدم حضور تیم‌های ایرانی برابر تیم‌های عربستانی یادآور شد: کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌تواند بازی را سه بر صفر به نفع حریف اعلام کند و این موضوع تنبیهات خاص خودش را دارد و باشگاه‌ها ۲سال محروم شوند. مثل تیم الشارجه امارات که چند سال پیش از مسابقات کنار کشید و حتی با پرسپولیس بازی نکرد که در نهایت دو سال محروم شد.

وی درباره اینکه چرا در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم بهتری گرفته نشد، گفت: ما در AFC فقط یک رای داریم. مثل این است که در شورای امنیت پنج عضو موافق و یک مخالف تصمیمی باشند. ما باید با کشور عربستان تعامل کنیم. به نظرم اگر این موضوع در سطح سیاسی حل نشود بعید می‌دانم فدراسیون فوتبال بتواند آنرا به تنهایی حل کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه در خصوص صحبت‌های پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود که گفته بود «کفاشیان خودش متهم ردیف اول است» گفت: توضیح خاصی ندارم. بنظرم مرجع این موضوع قوه قضائیه است. اگر ما متهم ردیف اول هستیم، می‌رویم تقاص پس می‌دهیم!

کفاشیان همچنین درباره اینکه روابط نزدیک و شخصی با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد و همین مسئله باعث شده در بحث عربستان مماشات کند، گفت: بالاخره سعی کردیم رابطه ما با تمام کشورها و شیخ سلمان خوب باشد. به نفع ما است که با تمام مسئولان AFC و یا کشورهای صاحب فوتبال ارتباطات خوب داشته باشیم. شاید از کنار همین ارتباطات توانستیم نایب رئیس AFC شویم.

وی در پایان درباره اینکه در مقابل خواسته وزارت ورزش زیر بار سرپرستی فدراسیون خواهد رفت یا خیر، گفت: سرپرستی در فدراسیون فوتبال با مقررات این فدراسیون همخوانی ندارد. مجمع این کار را به هیات رئیسه تفویض کرده است که در اردیبهشت ماه انجام شود. چهار سال پیش همین کار صورت گرفت.