حکومت پهلوی مصداق زمامداری به شیوه استضعاف بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق جوادی حصار شامگاه شنبه در سلسله نشست‌های «انقلاب به روایت اصلاحات» در محل دفتر اصلاح طلبان خراسان رضوی با بیان اینکه دکتر شریعتی نسل جوان آن روز را با دیانت و گفتمان انتقادی سالم آشتی داد، افزود: اگر شریعتی نبود انقلاب خیلی خونین تر از این اتفاق می افتاد، شریعتی مداقه و تدبر در مسائل دینی را آموزش داد و به ما آموخت که به اقتضاء شرایط زندگی کنیم.

مسئول حزب اعتماد ملی خراسان رضوی ادامه داد: دکتر شریعتی، حضرت علی(ع)، حضرت زینب(س) و پیامبر(ص) را ترجمه جدیدی کرد و به جای اسلحه، توتم خویش را قلم قرار داد و در روزگاری که همه به سمت رادیکالیزه شدن حرکت می‌کردند، وی مردم را به کتابت دعوت کرد.

جوادی حصار با اشاره به سخنان دکتر شریعتی مبنی بر اینکه انقلابی که پشتش فهم و درک نباشد، تحمیل آن به جامعه خیانت به ملت است، عنوان کرد: مدیریت خوب نسل آموزش دیده توسط بزرگانی همچون شریعتی انقلاب را به پیروزی رساند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه همه در نخواستن حکومت شاه متفق بودیم اما درباره آن چه که می خواستیم کمتر اندیشیده بودیم، تصریح کرد: نامه هایی که امام خمینی(ره) از نجف و پاریس به ایران می‌فرستادند، آبشاری از امید و چشم انداز افق آینده را ترسیم می کرد.

وی با اشاره به اینکه ماهیت حکومت اسلامی جایگزینی حکومت مردم به جای حکومت شاهنشاهی بود، افزود: شاهی که عطسه می کرد به خاطر آن عطسه مملکت تب می کردند، حال مقرر بود که این حکومت به جمهوری و اراده مردم تبدیل شود.

جوادی حصار با بیان اینکه مستضعف به معنای عقب نگه داشته شده است، خاطر نشان کرد: حکومت پهلوی مصداق این شیوه زمامداری یعنی عقب نگه داشتن ملت است اما در حال حاضر عده‌ای می خواهند همان گفتمان موهن، بنیاد بر باد ده را بازتولید کنند و انتقاد را نمی پذیرند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: البته بازتولید این افکار از همان آغازین روز جمهوری اسلامی یعنی ۱۲ فروردین شروع شد، در آن زمان هم یک عده به دنبال نوعی از حاکمیت همچون دوران ساسانیان بودند.

وی تصریح کرد: درست است که هر کاری را باید به نخبه ترین افراد بسپاریم اما از آن جایی که هیچ انسانی ذاتا جدا از طغیان نیست، فقط باید کنترل شود.