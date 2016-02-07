۸۰۰ هزار تن محصول زراعی در چهارمحال و بختیاری تولید شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید بیش از ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این میزان محصولات زراعی در سالجاری در اراضی استان چهارمحال و بختیتاری برداشت شده است.

وی افزود: مهمترین محصولات برداشت شده زراعی چهارمحال و بختیاری شامل غلات، چغندر قند، سیب زمینی، ذرت علوفه ای و... است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری امسال بیش از۳۰۰ هزار تن ذرت علوفه ای تولید شده است که ذرت علوفه ای یک محصول استراتژیک در سطح استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی اظهار داشت: هم اکنون در اکثر نقاط استان شهرک های دامپروی وجود دارد که ذرت علوفه ای در این واحد های دامپروری برای مصرف دام استفاده می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال همچنین ۵۱ هزار تن چغندر قند در این استان تولید شده است که به کارخانجات تولید قند ارسال شده است.