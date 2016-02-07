عدیل سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مهم‌ترین پروژه های اجرای شبکه آبیاری در اردبیل گفت: شبکه آبیاری خداآفرین واحد عمرانی اول شرق دره رود در پنج هزار هکتار اجرا می‌شود و برای اجرای آن ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه شبکه آبیاری قشلاق دشت فتحعلی نیز در چهار هزار و ۸۰۰ هکتار با اعتبار مورد نیاز ۶۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا است، اضافه کرد: شبکه آبیاری قوری چا شامل رضی آباد و کمی آباد نیز در ۹۶۰ هکتار با اعتبار مورد نیاز ۷۷ میلیارد ریال در دست اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیگر پروژه در دست احداث را شبکه آبیاری خلیل لو در ۷۵۰ هکتار با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال برشمرد و ادامه داد: شبکه آبیاری زهکشی مغان واحد عمرانی یک و دو نیز در هشت هزار و ۲۰۰ هکتار با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

سروی در خصوص وضعیت شبکه‌های آبیاری پایین دست یامچی نیز اضافه کرد: در واحد عمرانی اول T۱۵، هزار و ۹۳۳ هکتار با ۶۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته و واحد غیر T۱۵ در دو هزار و ۸۰۰ هکتار با ۱۱۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

وی بیان داشت: شبکه آبیاری سد پیله سهران در فاز اول نیز برای هزار و ۲۳۰ هکتار با برآورد ریالی ۱۲۶ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در مجموع برآورد ریالی این پروژه ها دو هزار و ۵۵ میلیارد ریال است و تاکنون بیش از ۸۶۶ میلیارد ریال برای اجرا هزینه شده است.