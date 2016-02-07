نخستین دوره انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته برگزار شد

اشرف کبیری پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین دوره انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری، گفت: انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری با حضور پر شور اعضای این جمعیت برگزار شد.

وی افزود: نخستین دوره انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری با حضور۲۵ عضو این جمعیت انجام شد.

کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از رای گیری سیده فاطمه صفوی به‌عنوان رئیس این جمعیت انتخاب شد.

وی عنوان کرد: تلاش در عرصه‌ فرهنگ دینی بانوان مستلزم مشارکت فعال گروه ها و آحاد تاثیرگزار اجتماعی است تا حلقه انتقال برنامه‌های کلان به سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند.

کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری با همکاری ۳۵ نفر در این استان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام می دهد.