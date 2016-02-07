سه طلای سبک وزن به جودوکاران آسیایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۵۶۴ جودوکار از ۹۱ کشور روز شنبه به میزبانی فرانسه در پاریس آغاز شد. در روز نخست این رقابتها جودوکاران سبک وزن به روی تاتامی رفتند که طبق پیش بینی ها در هر سه وزن جودوکاران آسیایی موفق به کسب مدال طلا شدند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم که از میان مدعیان تنها «تاکاتو»ی ژاپنی با رنکنیگ یک دنیا غیبت داشت ، نفراتدوم تا هفتم رنکنیگ طعم تلخ شکست را چشیدند. در این میان «لودویک پاسیچر» جودوکار سرشناس و پا به سن گذاشته اتریشها بعد از دو سال غیبت ، بازگشت خوبی داشت و تا عنوان هفتمی هم بالا آمد.

در این وزن «تورو شیشیمه» ژاپنی همه رقبا را شکست داد و راهی بازی نهایی شد و در این مرحله هم «ایگار موشکایف» آذربایجانی را شکست داد و طلا گرفت. خریف آذری به مدال نقره دست يافت و مدال برنز هم به «والیده خایار» از فرانسه و «کیم وون جین» کره ای تعلق گرفت.

مبارزات وزن ۶۶- کیلوگرم در غیاب «زانتیارا» اکراینی با رنک یک جهان برگزار شد. «داوادورج» مغولی نفر دوم رنکنیگ جهانی که سال گذشته در همین مسابقات به مدال طلا دست يافته ، در این دوره هم به فینال رسید ولی با شکست برابر «ماساهای ابنوما»ی ژاپنی به مدال نقره بسنده کرد. در این وزن مدال برنز به «آن بول» قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از کره جنوبی و «کلین لی» از فرانسه تعلق گرفت.

«هیروکی آکی موتو» ژاپنی به فرانسه آمده بود تا مدال طلای دوره قبل خود را تکرار کند. این ژاپنی که نفر پنجم رنکنیگ جهانی است تا مرحله نیمه نهایی هم خوب پیش رفت ولی در این مرحله مقابل «چان گریم» از کره جنوبی بازنده شد و در نهایت هم در گروه بازنده هانماینده گرجستان را شکست داد و برنز گرفت.

در این وزن هم «رستم عروج اف» آذربایجانی که نفر اول رنکینگ است غیبت داشت. به جای او همین «چان گریم» کره ای که نفر دوم رنکنیگ است در مبارزه نهایی هم «ایرتسف» روس را شکست داد و طلا گرفت. نماینده روسیه نقره گرفت و مدال برنز هم به «آکی موتو» ژاپنی و نماینده رژیم اشغالگر قدس تعلق گرفت.

امروز در دومین و آخرین روز این مسابقات جودوکاران اوزان ۸۱- ، ۹۰- ، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم به روی تاتامی می روند که تیم کشورمان دو نماینده دارد. در وزن ۸۱- کیلوگرم سعید ملایی دور نخست «آندرین لورنزو» از اسپانیا را پیش رو دارد.جواد محجوب هم در وزن ۱۰۰- کیلوگرمدر اولین دیدار باید با «میروسلاو دیزور» از اسلاوکی پیکار کند.