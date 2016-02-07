جردن باروز و طاها آکگول طلایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات برتر مسابقات روزهای اول و دوم این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- سلیمان آتلی (ترکیه) ۲- باتار دامبینبازار (مغولستان) ۳- گئورگی ادیشیراشویلی (آذربایجان) و آمیزاس کانوف (آذربایجان)

۶۱ کیلوگرم: ۱- مهمت سویلر (ترکیه) ۲- توشینتولگا (مغولستان) ۳- مصطفی کارتال و رجب توپال (ترکیه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ایلخان موحامت (ترکیه) ۲- حاجی مراد اوماروف (آذربایجان) ۳- گیتینو ماگمدوف (آذربایجان) و عظمت اوماجانوف (قزاقستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- جردن باروز (آمریکا) ۲- زلیم خان خادسلی (فرانسه) ۳- اسلام کلیچ و سونر دمیرتاش (ترکیه)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- طاها آکگول (ترکیه) ۲- تونی نیلسون (آمریکا) ۳- جمال الدین ماگمدوف (آذربایجان) و یاسین کلیچ (ترکیه)

این رقابتها امروز (یکشنبه) با مشخص شدن نفرات برتر در اوزان ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم به پایان می رسد.