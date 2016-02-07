  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۳

رقابتهای کشتی جام یاشاردوغو- ترکیه؛

جردن باروز و طاها آکگول طلایی شدند

جردن باروز و طاها آکگول طلایی شدند

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات برتر مسابقات روزهای اول و دوم این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- سلیمان آتلی (ترکیه) ۲- باتار دامبینبازار (مغولستان) ۳- گئورگی ادیشیراشویلی (آذربایجان) و آمیزاس کانوف (آذربایجان)
۶۱ کیلوگرم: ۱- مهمت سویلر (ترکیه) ۲- توشینتولگا (مغولستان) ۳- مصطفی کارتال و رجب توپال (ترکیه)
۷۰ کیلوگرم: ۱- ایلخان موحامت (ترکیه) ۲- حاجی مراد اوماروف (آذربایجان) ۳- گیتینو ماگمدوف (آذربایجان) و عظمت اوماجانوف (قزاقستان)
۷۴ کیلوگرم: ۱- جردن باروز (آمریکا) ۲- زلیم خان خادسلی (فرانسه) ۳- اسلام کلیچ و سونر دمیرتاش (ترکیه)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- طاها آکگول (ترکیه) ۲- تونی نیلسون (آمریکا) ۳- جمال الدین ماگمدوف (آذربایجان) و یاسین کلیچ (ترکیه)

این رقابتها امروز (یکشنبه) با مشخص شدن نفرات برتر در اوزان ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم به پایان می رسد.

کد مطلب 3043692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها