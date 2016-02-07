آغاز مذاکرات مستقیم بین طالبان وافغانستان در اواخرماه جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، پس از اتمام سومین نشست چهارجانبه افغانستان (آمریکا،چین،پاکستان، افغانستان) در راستای تسهیل مذاکرات صلح کابل و تسریع در شروع مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان، چهار کشور حاضر در این نشست بیانیه ی مشترکی را صادر کردند.

براساس این بیانیه مشترک به احتمال زیاد مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان در اواخر ماه جاری آغاز خواهد شد.

دراین بیانیه، چهار کشور بر تدوین یک راه حل سیاسی موثر در راستای پایان عملیات تروریستی واقدامات افراطی گرایانه در افغانستان و برقراری صلح در این کشور تاکید کردند.

این بیانیه درادامه می افزاید: برای اطمینان و تاکید بر آغاز مذاکرات مستقیم بین طالبان و افغانستان این چهار کشور در ۲۳ ماه جاری باز هم گرد خواهند آمند.

افزون بر این دراین بیانیه بر نقش کلیدی پاکستان برآوردن طالبان برسر میز مذاکرات تاکیدشده است.

لازم به ذکر است که اولین و دومین نشست چهارجانبه افغانستان برای تعیین «نقشه راه» جهت تسهیل مذاکرات صلح به فاصله یک روز و در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ دی ماه در اسلام آباد پاکستان برگزار شده بود.

در دومین نشست این گروه تاکید شده بود که طالبان باید بدون هیچ گونه پیش شرطی هرچه سریع تر پای میز مذاکرات حاضر شود.

تاکنون هیچ نماینده ای ازطالبان در این نشست های چهارجانبه شرکت نکرده است.

لازم به ذکراست که اولین دور مذاکرات مستقیم بین طالبان ودولت افغانستان،در «مری» اسلام آباد انجام شد و دور دوم این مذاکرات به دلیل مرگ «ملاعمر» فرمانده طالبان به تعویق افتاد.