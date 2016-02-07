احداث دیوار حائل میان تونس و لیبی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرحات الحرشانی» وزیر دفاع تونس در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که احداث دیوار حائل در مرزهای این کشور با لیبی پس از ماهها به پایان رسید.

عملیات احداث این دیوار پس از حمله تروریستی به گردشگران در تونس که کشته شدن دهها نفر را در پی داشت آغاز شده بود.

وزیر دفاع تونس با اعلام این خبر افزود: احداث دیوار حائل و خندق های مملوء از آب روز مهمی برای تونس در مقابله با تروریسم محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: تونس قادر است به شکل فعال با تروریسم مبارزه کند.