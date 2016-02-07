هزینه ۲ تریلیون دلاری آمریکا درعراق/ایران بایدیک قدرت اقتصادی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی در مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر و یادبود شهدای مدافع حرم در شهرری با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران در اوج استقلال سیاسی و امنیت به سر می برد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که کشورهای منطقه برای دستیابی به استقلال با مشکلاتی مواجه هستند، انقلاب اسلامی این مهم را در کشور پیاده کرد.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به استقلال و عزت کشور، تلاش فراوانی کردند اما با گذشت بیش از ۳۷ سال، امروز جمهوری اسلامی از استقلال برخوردار است.

ابوترابی فرد اضافه کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران توانسته است با تکیه بر ارزش های اسلامی، استقلال خود را تثبیت و آن را نهادینه کند که این موضوع بسیار مهم و قابل توجه است.

وی یکی از نقاط قوت نظام اسلامی را داشتن ولایت فقیه دانست و بیان داشت: رهبری شجاع و مقتدر و بصیر یکی از ارکان استقلال سیاسی کشور است که در برهه های گوناگون این موضوع به اثبات رسیده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دشمنان انقلاب اسلامی در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب، نقشه های شومی برای کشور کشیدند، اما ملت ایران با تکیه بر نعمت ولایت فقیه همه این توطئه ها را خنثی کرد.

وی تأکید کرد: استقلال سیاسی یک سرمایه و نعمت بسیار ارزشمند است که دشمنان تلاش می کردند مانع دستیابی ایران به این موقعیت شوند، اما امروز به برکت ولایت فقیه، این موضوع محقق شده است.

ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور آمریکا در عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت: آمریکا تلاش داشت با حضور در عراق و افغانستان، به ایران برسد.

وی تأکید کرد: آمریکا برای رسیدن به این هدف، در عراق دو تریلیون دلار هزینه کرد و بیش از ۱۰۰ هزار کشته و مجروح و بیمار روانی را متحمل شد اما زمانی که دیدند به اهداف خود نرسیدند، عراق را به ویرانه ای تبدیل کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حمله دشمنان مقاومت به سوریه را نیز اقدامی برای جلوگیری از استقلال سیاسی سوریه دانست و گفت: آمریکا و همپیمانان آن دوست ندارند سوریه به کشوری مستقل تبدیل شود.

وی تأکید کرد: استقلال به راحتی به دست نیامده و باید برای آن هزینه داد و به همین خاطر باید از این سرمایه عظیم به خوبی محافظت کرد.

ابوترابی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی و امنیتی در منطقه و جهان شناخته شده است و باید در زمینه اقتصادی نیز به یک قدرت بزرگ و تهدیدناپذیر تبدیل شود.