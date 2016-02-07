معلم شدن در گرو ۳ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال به ویژه در مردان از اولویت های زندگی به شمار می آید، از دیدگاه کارشناسان منشا بسیاری از چالش هایی که در کشور وجود دارد در بیکاری است؛ آسیب هایی مانند اعتیاد، طلاق، تاخیر در ازدواج، فقر و خشونت که ارتباط مستقیم با بیکاری دارند.

داشتن شغل و از آن مهمتر داشتن امنیت شغلی برای هر فردی حائز اهمیت است، چرا که می تواند بخشی از چرخه زندگی را بچرخاند و از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از جوانان حاضرند برای استخدام شدن و رسیدن به شغلی مناسب هفت خوان رستم را هم طی کنند.

استخدام های دولتی در بازه های زمانی مختلف انجام می شود که در سال جاری مهمترین استخدام در وزارت آموزش و پرورش انجام شد.

وزارت آموزش و پرورش اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۳ مجوز استخدام ۵ هزار نیرو را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت کرد که ۳۷۰۰ سهمیه آزاد و ۱۳۰۰ سهیمه خانواده های شهدا و ایثارگران بود. بیش از ۱۷۰ هزار نفر متقاضی برای آزمون استخدامی این وزارتخانه شدند تا یکی از ۳۷۰۰ سهمیه آزاد را به دست آورند؛ به عبارتی سهمیه آزادِ مورد نظر آموزش و پرورش حدود ۵۰ برابر متقاضی داشت که می خواستند شانس خود را برای معلم شدن امتحان کنند.

آزمون استخدامی، مصاحبه و گزینش از فرایندهایی بود که باید افراد طی می کردند که البته حاشیه هایی همچون اضافه ماندن ظرفیت های خالی و تاخیر در اعلام نتایج داشت. پس از برگزاری آزمون استخدامی در ۲۷ شهریور ماه و اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان در ۱۲ بهمن ماه٬ هنوز پرونده استخدام وزارت آموزش و پرورش بسته نشده است و پذیرفته شدگان باید یک دوره یکساله را برای فراگیری تربیت حرفه ای معلم شدن در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند که این موضوع هم حاشیه هایی را همچون کم بودن زمان آموزشی از دید کارشناسان و پرداخت شهریه از دید پذیرفته شدگان دارد.

انتقاد به شهریه ۱۲ میلیونی دوره های آموزشی

محمود مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان٬ آبان ماه طی مصاحبه ای با خبرنگار مهر رقم اعلامی شهریه گذراندن دوره های آموزشی برای پذیرفته شدگان در آزمون وزارت آموزش و پرورش را ۱۲ تا ۱۴ میلیون برآورد کرد که این رقم ها انتقادهای زیادی را متوجه وزارت آموزش وپرورش کرد.

پس از این انتقادها بود که در نهایت مسئولان این نهاد تصمیم گرفتند تا شهریه ها را بیش از ۵برابر مبلغی که سرپرست دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده بود کاهش دهند که این کاهش رقم شهریه از تصمیمات مثبت وزارت آموزش وپرورش بود.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش وپرورش به خبرنگار مهر درباره ی پرداخت شهریه گفت: برآورد ما ۵ میلیون تومان است که ۴۰ درصد آن را وزارت آموزش و پرورش پرداخت می کند و بقیه را یعنی ۳ میلیون تومان از شهریه را فرد پذیرفته شده باید پرداخت کند.

محمدحسین سلیمی جهرمی تاکید کرد که در حال پیگیری هستیم تا سهم پرداختی وزارت آموزش و پرورش بیشتر شود تا پذیرفته شدگان کمتر شهریه بدهند.

در نهایت سهم پرداختی وزارت آموزش و پرورش با پذیرفته شدگان برابر شد به گفته مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش کل هزینه دوره آموزش معلمی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است البته برای رشته‌های فنی که توسط دانشگاه شهید رجایی آموزش‌ می‌بینند، هزینه دوره آموزشی معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. ۵۰ درصد از هزینه‌‌های دوره آموزشی توسط آموزش و پرورش و ۵۰ درصد توسط داوطلب تأمین می‌شود.

درباره ی شهریه دوره های آموزشی استخدامی وزارت آموزش و پرورش یکی از پذیرفته شدگان به خبرنگار مهر می گوید: فقط قبول شدن در آزمون و گزینش استخدامی دغدغه من بود چون هم به این شغل علاقه دارم و هم می دانم که امنیت شغلی خواهم داشت لذا دغدغه پرداخت شهریه ندارم.

عدم توانایی پرداخت شهریه از مشکلات پذیرفته شدگان

یکی دیگر از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی به خبرنگار مهر می گوید: من توانایی پرداخت این شهریه را ندارم، جوانم، هنوز یک خشت هم ندارم چه برسد به خانه و ماشین و نمی توانم این مبلغ را بپردازم اما می شود از حقوقم درآینده کم کنند یا حداقل شهریه را خیلی کاهش دهند».

و یکی دیگر از پذیرفته شدگان نیز دریافت شهریه را غیر قانونی می داند و می گوید: در هیچ دوره ای برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش شهریه دریافت نشده است و من هم توان پرداخت شهریه را ندارم امیدوارم مسئولان تدابیر بیشتری اتخاذ کنند.

کمبود بودجه مشکل همیشگی وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش وپرورش در همه دولت ها با کمبود بودجه مواجه بوده است و به گفته ی وزیر آموزش و پرورش ۹۸ درصد بودجه٬ صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود. برگزاری کلاس های آموزشی برای بیش از ۴ هزار پذیرفته شده هزینه هایی در بر خواهد داشت. هزینه برآورد شده برای گذراندن کلاس های آموزشی برای فردی صرف می شود که یک عمر استخدام وزارت آموزش و پرورش شده و صاحب شغلی می شود که هزارن نفر آرزوی به دست آوردنش را دارند.

شاید اگر کمی موشکافانه تر به این ماجرا نگاه کنیم دریافت هزینه از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش منصفانه است و نباید بر این وزارتخانه خرده گرفت. البته باید توجه داشت که بیشتر پذیرفته شدگان جوان هستند و اندوخته ی مالی چندانی ندارند که بتوانند اکنون کل هزینه شهریه را پرداخت کنند به همین دلیل بهتر است در این باره تدبیری اندیشید.

وزارت آموزش و پرورش می تواند با اقساطی کردن مبلغ شهریه، اعطای وام با بهره کم، کم کردن از فیش حقوقی پذیرفته شدگان پس از آغاز فعالیت در این نهاد آموزشی به افرادی که توانایی پرداخت ندارد کمک کند.