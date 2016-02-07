اجرای ۵۱۰ میلیارد ریال طرح اشتغال توسط کمیته امداد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: تعداد یکهزار و ۲۳ مورد از این طرح ها از محل اعتبارات امدادی، سه هزار و ۷۰ طرح از محل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و هشت طرح نیز از محل صندوق توسعه ملی بوده است.

وی با اشاره به اینکه طرح های اجرا شده تا پایان دی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۸ درصد و از نظر مبلغ ۶۳ درصد افزایش یافته ادامه داد: برای اجرای طرح های اشتغال ۱۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات امدادی و ۳۹۸ میلیارد ریال از طریق تسهیلات بانکی هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی اظهار داشت: طرح های اشتغال اجرا شده شامل ۳۹۹ طرح کارانگیزی، ۸۰۱ طرح توان افزایی، ۲۹۵۳ طرح خودکفائی و ۳۵۱ طرح تبدیلی هستند که ۱۵۶ طرح در بخش کشاورزی، یکهزار و ۵۰۴ طرح در دامپروری، ۹۵۶ طرح در صنایع دستی و ۱۵۳۷ طرح نیز در بخش خدمات اجرا شده اند.

وی تصریح کرد: ۳۷ هزار طرح نیز تحت نظارت این نهاد اجرا می شوند که یکهزار و ۳۱۴ طرح مربوط به بخش کشاورزی، یکهزار و ۴۲۶۰ طرح در دامپروری، هشت هزار و ۹۳۳ طرح در صنایع دستی، ۱۲ هزار و ۶۳۳ طرح در بخش خدمات و دو طرح مربوط به بخش شیلات هستند.

دشتی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: طی ۱۰ ماهه سال جاری برای ۷۵۲ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی کاریابی شده که از این تعداد ۴۴۹ نفر زن و بقیه مرد هستند.