تایید صلاحیت 15 نفر از کاندیداهای اهر و هریس از سوی شورای نگهبان

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سه مرحله از روند بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اهر پشت سر گذاشته شده است، بیان داشت: مرحله نخست بررسی صلاحیت کاندیداها در هیئت های اجرایی شهرستان اهر منجر به رد صلاحیت دو تن از کاندیداهای نمایندگی مجلس شده بود.

وی در ادامه افزود: در مرحله دوم بررسی ها نیز ۱۵ نفر از کاندیداهای حوزه انتخابیه اهر و هریس در هیئت نظارت آذربایجان شرقی عدم احراز و رد صلاحیت شدند که ترکیب رد صلاحیت شده ها توسط هیئت نظارت استان را یک نفر زن و ۱۴ نفر مرد تشکیل می دادند.

عابدی با بیان اینکه با ادامه روند بررسی شورای نگهبان، یک نفر دیگر نیز به شمار رد صلاحیت شده ها در این حوزه انتخابیه افزوده شده است، تصریح کرد: بطور کلی تمامی نامزدهایی که در هیئت نظارت استان صلاحیت آنها رد و یا احراز نشده بود، در روند بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند.

رئیس ستاد انتخابات اهر اضافه کرد: نتایج بررسی صلاحیت ها در حوزه انتخابیه اهر و هریس در نامه ای محرمانه به داوطلبان ابلاغ می شود و افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده، تا ۱۹ بهمن ماه یعنی دو روز دیگر فرصت دارند شکایت خود را به مراجع رسیدگی آذربایجان شرقی اعلام کنند.

وی همچنین اظهار داشت: از بین ۳۱ نفر داوطلب نمایندگی مجلس حوزه انتخابیه اهر و هریس تاکنون فردی انصراف نداده و در مجموع از تعداد کل کاندیداهای ثبت نام کننده تا این لحظه صلاحیت ۱۴ نفر تایید و به فرمانداری اهر ابلاغ شده است.